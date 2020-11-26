Белорусская упряжная – настоящий друг человека

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как была выведена белорусская упряжная порода? В чем уникальность этих скакунов? И почему гуру иппотерапии считают их идеальными компаньонами для детей с различными нарушениями?

«Из них, конечно, не будет олимпийских спортсменов, никто об этом не говорит. Но это классные напарники, очень хорошие друзья, надежные», – признается шорник Юлия Азаренко.