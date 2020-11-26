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Белорусская упряжная – настоящий друг человека
26.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как была выведена белорусская упряжная порода? В чем уникальность этих скакунов? И почему гуру иппотерапии считают их идеальными компаньонами для детей с различными нарушениями?
Где в стране можно покататься на белорусской упряжной и как знакомство с лошадьми вдохновило бывшую сотрудницу банка полностью изменить свою жизнь и заняться производством дизайнерской упряжи, смотрите в программе
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Об уникальной породе лошадей смотрите в программе «Специальный репортаж».
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