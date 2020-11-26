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Главы МИД России и Беларуси Лавров и Макей встретились в Минске

26.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает ТАСС.

Как отмечается, перед переговорами в формате один на один главы МИД обменялись рукопожатием на крыльце здания Министерства иностранных дел Беларуси. После этого дипломаты прошли в здание, где побеседуют без прессы. Затем Лавров отправится на встречу с президентом республики Александром Лукашенко.

Напомним, глава МИД РФ прибыл в Минск в среду для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран. На встрече главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, двустороннюю и международную повестку.



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Теги: Минск
 
 
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После переговоров с коллегой глава МИД РФ отправится на встречу с президентом республики Александром Лукашенко.
 
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