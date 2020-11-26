Главы МИД России и Беларуси Лавров и Макей встретились в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает ТАСС .

Как отмечается, перед переговорами в формате один на один главы МИД обменялись рукопожатием на крыльце здания Министерства иностранных дел Беларуси. После этого дипломаты прошли в здание, где побеседуют без прессы. Затем Лавров отправится на встречу с президентом республики Александром Лукашенко.