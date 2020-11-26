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Белый медведь из зоопарка Торонто получил воинское звание

26.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Медведь по кличке Джуно, живущий в зоопарке Торонто, получил воинское звание почетного старшего капрала, сообщил ресурс UPI.

© Sputnik / Вера Костамо
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Животное родилось пять лет назад в День памяти – канадского праздника в честь военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Медвежонка сотрудники зоопарка назвали в честь высадки канадцев на пляже Джуно во время Второй мировой войны.

Ранее медведь уже получал повышение "по службе": сначала он был почетным рядовым, а затем - почетным капралом.

Сообщается, что зоопарк посетил бригадный генерал Конрад Миалковски, чтобы присвоить медведю очередное воинское звание, а также вручить сертификат и шевроны.

"Мы искренне гордимся тем, что канадская армия повысила Джуно до уровня старшего капрала, поскольку она продолжает оставаться выдающимся послом для своих коллег в дикой природе", – сказал генеральный директор зоопарка Торонто Дольф ДеДжонг.

 
Теги: Минск
 
 
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Зоопарк посетил бригадный генерал Конрад Миалковски, чтобы присвоить медведю очередное воинское звание.
 
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