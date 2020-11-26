Народная любовь к Диего Марадоне: мир прощается с легендой футбола - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По всей Аргентине, а также в итальянском Неаполе (Марадона был звездой местного "Наполи" - Sputnik) в связи со смертью легенды объявлен трехдневный траур. Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе, там проходит церемония прощания с легендарным футболистом.

В день смерти Диего Марадоны большая толпа болельщиков собралась у Обелиска Буэнос-Айреса, чтобы воздать должное одному из лучших футболистов в истории футбола. Болельщики размахивали флагами, скандировали "Диего", в то время как архивные кадры футбольных матчей проецировались на соседнее здание.

Марадона считается одним из лучших футболистов XX века. Именно он привел аргентинскую сборную к победе на чемпионате мира в 1986 году и почти повторил успех в 1990-м, когда Аргентина лишь в финале уступила Германии. На клубном уровне Марадона наиболее известен игрой за "Бока Хуниорс" и "Наполи", где он быстро завоевал уважение и любовь тысяч болельщиков.

В июле 2018 года Диего Марадона стал главой правления клуба "Динамо-Брест", контракт с ним был заключен на три года. Тогда в Бресте Марадона пробыл чуть больше суток, он посетил один из матчей команды, оценил вкусную еду и внимание белорусских поклонников, после чего улетел на родину. В память о визите Марадона подписал футбольный мяч специально для Sputnik.

Бывший футболист и тренер недавно перенес успешную операцию по удалению тромба из мозга. После выписки из больницы он восстанавливался дома в Тигре, в пригороде Буэнос-Айреса. Умер Диего Армандо Марадона от сердечного приступа утром 25 ноября. Меньше месяца назад легенде футбола исполнилось 60 лет.

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