«Я тоже за перемены». Всё, что нужно знать про визит Лаврова в Минск

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске прошло совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России. Руководили беседой Владимир Макей и Сергей Лавров. Рассказываем, зачем вообще устроили эту встречу – о чем говорили Макей и Лавров.

Удивительное дело: Лавров, сидя в кресле в Минске, рассуждал о том, что Беларусь не должна допустить вмешательства в свои дела со стороны других стран. Вот главные цитаты Лаврова.

• «В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность беларуских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена».

• «На Россию и Беларусь оказывается давление с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела — с избытком. Применяется технология организации массовых беспорядков, оппозиция получает финансовую и прочую поддержку».

• «Продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, создание и поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации. И мы видим, насколько эти методы применяются по отношению к Республике Беларусь».

• «Беларусь – наш союзник, стратегический партнер. Беларусы – братский нам народ. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной. На наш взгляд, этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования преобразований в политической, экономической и правовой системе, как это было объявлено».

• «[О контактах с беларуской оппозицией] Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь».

Макей же как раз говорил о том, что под видом защиты прав человека Запад пытается вмешиваться в дела Беларуси. И якобы страна против этого. Вот его главные цитаты.

• «Наши партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам беларуских властей, мы видим, и в отношении России это происходит. Они действуют в образах, самими ими сочиненных каких-то форматов, сказок, схем. Мы выступаем категорически против такого рода подходов <…> Мы всегда выступали против, когда под видом защиты прав человека западные государства пытаются вмешиваться откровенно во внутренние дела того или иного государства».

• «На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против беларуского государства».

• «Мы заинтересованы сотрудничать с этой организацией. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией».

• «Я тоже за перемены, но они должны проходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, совершенствование Конституции, но ни в коем случае не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу».