Семья убитого Бондаренко потребовала завести уголовное после выхода пропагандистского сюжета госканала

Источник материала: KYKY

Родные убитого Романа Бондаренко подали заявление в милицию с требованием завести уголовное дело по статьям 179 и 203 УК РБ по фактам прослушивания их телефонных разговоров.

Вчера прослушку сразу нескольких телефонных переговоров родственников Бондаренко обнародовал СТВ в «сенсационном» расследовании сказочного пропагандиста Григория Азаренка. Подробнее об этом чуде госканала мы писали вот здесь .

Семья Романа считает, что прослушивание и публикация аудиозаписей их бесед по телефону нарушают статью 28 Конституции, статью 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» и статью 9 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека.

Согласно заявлению (его опубликовал активист и блогер Антон Мотолько), поданном в Центральное РУВД Минска, близкие Бондаренко хотят привлечь к уголовной ответственности Азарёнка и некоторых других людей. Семья убитого также хочет выяснить, кто и с чьего разрешения вел запись ее личных переговоров и на каком основании передал аудио сотруднику СТВ.

Обложка: TUT.by.