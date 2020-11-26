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Семья убитого Бондаренко потребовала завести уголовное после выхода пропагандистского сюжета госканала

26.11.2020 17:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Родные убитого Романа Бондаренко подали заявление в милицию с требованием завести уголовное дело по статьям 179 и 203 УК РБ по фактам прослушивания их телефонных разговоров. 

Вчера прослушку сразу нескольких телефонных переговоров родственников Бондаренко обнародовал СТВ в «сенсационном» расследовании сказочного пропагандиста Григория Азаренка. Подробнее об этом чуде госканала мы писали вот здесь.

Семья Романа считает, что прослушивание и публикация аудиозаписей их бесед по телефону нарушают статью 28 Конституции, статью 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» и статью 9 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека.

Согласно заявлению (его опубликовал активист и блогер Антон Мотолько), поданном в Центральное РУВД Минска, близкие Бондаренко хотят привлечь к уголовной ответственности Азарёнка и некоторых других людей. Семья убитого также хочет выяснить, кто и с чьего разрешения вел запись ее личных переговоров и на каком основании передал аудио сотруднику СТВ.

Обложка: TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Родные убитого Романа Бондаренко подали заявление в милицию с требованием завести уголовное дело по статьям 179 и 203 УК РБ по фактам прослушивания их телефонных...
 
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