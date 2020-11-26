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Семья убитого Бондаренко потребовала завести уголовное после выхода пропагандистского сюжета госканала
Источник материала: KYKY>
Родные убитого Романа Бондаренко подали заявление в милицию с требованием завести уголовное дело по статьям
Вчера прослушку сразу нескольких телефонных переговоров родственников Бондаренко обнародовал СТВ в «сенсационном» расследовании сказочного пропагандиста Григория Азаренка. Подробнее об этом чуде госканала мы писали вот
Семья Романа считает, что прослушивание и публикация аудиозаписей их бесед по телефону нарушают статью 28 Конституции, статью 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» и статью 9 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека.
Согласно заявлению (его
Обложка: TUT.by.
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Семья убитого Бондаренко потребовала завести уголовное после выхода пропагандистского сюжета госканала
Родные убитого Романа Бондаренко подали заявление в милицию с требованием завести уголовное дело по статьям 179 и 203 УК РБ по фактам прослушивания их телефонных...
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