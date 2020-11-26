Макей грозит Украине в ответ на присоединение к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Белорусские власти выработали и примут «соответствующие адекватные меры» в ответ на присоединение Украины к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей 26 ноября в Минске на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России.



Владимир Макей. Фото: скриншот с видео youtube-канала МИД.

Трансляция пресс-конференции велась в youtube-канале белорусского внешнеполитического ведомства.

«На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, — сказал он. — Будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства».

По словам Макея, белорусские власти расценивают такого рода действия Украины как «недружественный шаг и попытку откровенного вмешательства во внутренние дела Беларуси». «Вы знаете, присоединение Украины к санкциям Евросоюза — это очередное, на наш взгляд, несамостоятельное решение Украины, которое демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей. Если говорить откровенно, мы рассматриваем это как практически насмешку над здравым смыслом», — заявил глава белорусской дипломатии.

Он отметил, что Украина «пытается изобразить из себя какой-то идеал в контексте соблюдения прав человека, демократии», но для белорусских властей Украина «не является эталоном в плане прав человека» и не может выступать «ментором или учителем».

«Когда они говорят, что заботятся о благе народа или страны, это тем более вызывает удивление. Они заявили, что поставили все отношения на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия, и при этом присоединяются к санкциям по Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, ужесточение взаимодействия со страной. Мы считаем, что это абсолютно извращенная логика. Мы категорически не приветствуем такой подход», — подчеркнул Макей.

20 ноября верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении Беларуси, присоединились семь стран, в том числе Украина.

Первый пакет санкций ЕС ввел в начале октября, включив в санкционный список 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Второй пакет санкций ЕС был принят 6 ноября. В новый список включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель и ряд других чиновников.

Таким образом, сейчас в санкционном списке ЕС 59 человек. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список.

По итогам встречи 19 ноября глав МИД стран ЕС согласована подготовка третьего пакета санкций, который затронет не только физических, но и юридических лиц.