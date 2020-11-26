«Сколько еще белорусов должны быть замучены, пока мы начнем действовать». Евродепутаты резко осудили репрессии в Беларуси

На сессии Европарламента 26 ноября прошли срочные дебаты на тему «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко», в ходе которых депутаты резко осудили репрессивные действия белорусских властей и призвали к расширению пакета санкций.





В ходе дебатов некоторые евродепутаты начинали свою речь словами «Я выхожу» (последнее сообщение Романа Бондаренко в дворовом чате — БелаПАН ) и заканчивали лозунгом «Жыве Беларусь!»

Выступая от имени фракции Европейской народной партии, евродепутат Андрюс Кубилюс заявил: «То, что совершает режим Лукашенко в отношении белорусских граждан, мы называем внутренним терроризмом. Что мы должны делать с режимом Лукашенко? То же самое, что и с другими террористическими режимами: жесткие экономические санкции в отношении государственных и частных компаний, которые важны для режима, санкции на операции в системе SWIFT, проведение международного трибунала и так далее».

Кубилюс подчеркнул, что санкции должны затронуть «не только террористический режим как таковой, но и тех, кто этот терроризм поддерживает». «Кремль должен знать, что если продолжит поддерживать террористический режим Лукашенко, санкции затронут также и Кремль», — сказал он.

Депутат Виола фон Крамон-Туабадель отметила: «10 ноября на символической Площади перемен молодой художник Роман Бондаренко был убит режимом Лукашенко. Роман — не первая жертва этого режима, но это наша ответственность сделать так, чтобы он стал последней жертвой».

«В причастности к произошедшему с Бондаренко подозревают главу Федерации хоккея Беларуси, — продолжила она. — Но главный ответственный за произошедшее — сам Лукашенко. Он ответственен за более чем 100 политзаключенных в стране, за более чем 20 тысяч задержанных, за всех избитых, подвергшихся пыткам и жестокому обращению граждан. Он также ответственен за распространение лжи о Бондаренко и преследование смелых доктора и журналистки, которые опровергли эту ложь».

Крамон-Туабадель призвала ЕС продолжить поддержку белорусского народа, не оказывая при этом никакой финансовой поддержке властям страны, а также включить в санкционный список не только должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии в Беларуси, но и членов их семей.

«Мы должны ввести секторальные санкции в сфере энергетики и химии, — сказала она. — А чемпионат мира по хоккею не должен пройти в Беларуси».

«Роман Бондаренко умер молодым и уже никогда не увидит Беларусь свободной и независимой, — сказал глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь. — Все это происходит не в каком-то отдаленном месте. Это происходит прямо сейчас у нас на пороге в последней диктатуре Европы. Все это реальные жизни реальных людей. Это реальная битва за свободу и достоинство. У меня есть чувство, что со стороны ЕС пока разговоров больше, чем действий».

Докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси Петрас Ауштрявичюс отметил, что ЕС должен продолжать поддерживать белорусский народ в его борьбе за свободу, демократию, достоинство и право выбирать свою судьбу.

«Мы скорбим по молодой потерянной жизни, — подчеркнул он. — Но сколько еще тысяч смелых белорусов должны быть замучены, пока мы начнем действовать. Быстрота наших действий — это все, что имеет сейчас значение. Поддержка ЕС должна немедленно оказываться белорусскому гражданскому обществу. Мы должны поддержать процесс документирования и расследования тех преступлений, которые совершил режим, и взаимодействовать с международными институтами для того, чтобы все виновные были привлечены к ответственности».

Ауштрявичюс призвал, чтобы новые санкции ЕС «были направлены на связанные с Лукашенко компании и бизнесменов».

«Чем дольше мы оттягиваем эти действия, тем больше молодых людей, как Роман Бондаренко, могут быть убиты. Готовы ли мы заплатить такую цену за свое бездействие?» — сказал он.

Евродепутат Мириам Лексман призвала создать миссию Европарламента высокого уровня, которая «будет содействовать прекращению насилия, освобождению политзаключенных и началу национального диалога по выходу из кризиса».

Присутствовавший на заседании комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич отметил, что в последние три месяца в Беларуси наблюдается «беспрецедентный уровень репрессий». Он напомнил, что Евросоюз не признал итоги президентских выборов и более не считает Александр Лукашенко легитимным президентом.

Вместе с тем Ленарчич подчеркнул, что официальный Минск не принял предложения по оказанию международной помощи для урегулирования политического конфликта в стране и началу диалогу с обществом.

Ленарчич отметил, что ЕС оказывает и продолжит оказывать поддержку белорусскому гражданскому обществу и СМИ.