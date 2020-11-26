В Беларуси выросли цены на отечественный сахар и исчез из продажи дешевый российский

Источник материала: Tut.by

В Беларуси подорожал сахар отечественных производителей. По данным Белстата, за октябрь цены на этот товар выросли на 0,8% (с начала года - на 1,5%). При этом сейчас в магазинах сложно найти дешевый российский, хотя у импортеров есть действующие на территории Беларуси декларации соответствия на этот товар. Тем временем до конца года в Беларуси действует госрегулирование цен на белый кристаллический сахар, они не могут быть ниже 1,5 рубля.





К примеру, в магазинах «Санта» сахар Скидельского и Жабинковского заводов стоит 1,73 рубля за килограмм. В «Белмаркет» сахар Слуцкого завода можно купить за 1,54 рубля, 1,72 рубля и 1,98 рубля (самый дорогой — категории экстра), Жабинковского — 1,73 рубля. В этой торговой сети мы также нашли белорусский сахар под названием «Очень» по 1,5 рубля. В «Виталюре» сахар из Жабинки стоит 1,68 рубля. При этом российский сахар мы в магазинах этих торговых сетей, в которых были, не нашли.





В «Евроопте» белорусский сахар стоит в диапазоне 1,61−1,73 рубля. Из российского — фруктовый и тростниковый.





В Беларуси до 31 декабря действует госрегулирование цен на белый кристаллический сахар. Это решение согласовала коллегия ЕЭК. Предельная минимальная розничная цена на белый кристаллический сахар по-прежнему будет 1,5 рубля.

В МАРТ поясняли ранее, что необходимость введения временного регулирования цен на сахар была вызвана «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж».





До введения госрегулирования (еще с 1 октября прошлого года) белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивали акции, во время которых сахар из РФ можно было купить еще дешевле. После введения госрегулирования белорусский сахар продавали от 1,5 до 1,55 рубля, а российский — в основном по минимальной цене в 1,5 рубля. Но затем российский сахар стал исчезать из продажи. Сейчас по-прежнему его почти нет на полках магазинов. Напомним, в прошлом году в Беларуси выявляли сахар из России, который не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по качеству и безопасности.





Уточним, что у импортеров российского сахара есть действующие на территории Беларуси декларации соответствия на этот товар. Они зарегистрированы в июле-сентябре этого года. Срок действия — до конца 2022 года, следует из данных единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.