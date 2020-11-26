Opel возвращается в Беларусь: у немецкого бренда новый импортер

Источник материала: Tut.by

Новым импортером Opel на территории Республики Беларусь стала компания «ПарадАвто» . Первым шагом импортера стало открытие нового дилерского центра в Минске (улица Колесникова, 38).





Первыми автомобилями, представленными в шоу-руме, стали Zafira Life и Vivaro. Пассажирский микроавтобус Zafira Life для белорусского рынка доступен в комплектации Innovation с двумя вариантами длины кузова (M и L), а также в комплектации Cosmo с длинным кузовом (L). Под капотом — двухлитровый дизель HDi (150 л.с.) в паре с 6-ступенчатым «автоматом». В «базе» у Zafira Life есть светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота, система помощи при старте на подъеме, датчики парковки, камера заднего вида, мониторинг слепых зон, кнопка запуска двигателя, медиа-система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, полноразмерная запаска. Цены — от 89 900 рублей за M-версию и 91 900 рублей за удлиненный L-вариант.









Версия Cosmo (106 690 рублей) дополнена электроприводом сдвижных дверей с ДУ, проекционным дисплеем с индикацией текущей скорости и скоростных ограничений, дистанционным управлением подогревателя дизельного двигателя, датчиками дождя и света с автоматическим переключением ближнего/дальнего света, системой IntelliGrip Control с селектором выбора ездовых режимов, пакетом Driver Safety Pack (активный круиз-контроль, система слежения за разметкой и контроль усталости водителя), кожаной обивкой сидений, электрорегулировкой сиденья водителя и пассажира в трех направлениях.









Грузовой фургон Vivaro (от 58 900 рублей) также доступен в двух вариантах длины кузова (M и L), дизелем 1.6 HDi (90 л.с.) с 5-ступенчатой «механикой» или мотором 2.0HDi (150 л.с.) с 6-ступенчатой «механикой». Единственная версия вне зависимости от выбранной длины кузова оборудована подогревом сиденья водителя, зеркалами с электрорегулировками и обогревом, круиз-контролем, фронтальными подушками и сплошной стальной перегородкой во всю высоту кузова.









Также к заказу доступен кроссовер Grandland X, выпускаемый на заводе в немецком Айзенахе. На выбор предложены три комплектации, силовой агрегат один — 1,6-литровый турбодвигатель (150 л.с.) в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Цены на «паркетник» варьируются от 72 900 рублей до 84 900 рублей. Базовая комплектация Enjoy включает электростеклоподъемники всех дверей, задние датчики парковки, светодиодные фары рефлекторного типа и задние светодиодные фонари, мультимедиа-систему с 8-дюймовым тачскрином и навигацией. Grandland X в топовом исполнении Cosmo — это спортивные сиденья с перфорированной кожей, системы кругового обзора и автоматического маневрирования при парковке, электропривод двери багажника с функцией Hands Free, панорамная крыша и беспроводной зарядник.





В начале 2021 года в Беларуси ожидаются еще три модели — кроссовер Crossland , минивэн Combo Life и «каблучок» Combo Cargo. Планируются поставки в Беларусь новой Mokka , а также гибридов и электромобилей Opel.