CD Projekt Red заверяет, что Cyberpunk 2077 все-таки выйдет 10 декабря. Точно-точно

Источник материала: Onliner

Поляки из CD Projekt RED в очередной раз подчеркнули, что Cyberpunk 2077 выйдет в срок 10 декабря, без задержек и новых переносов. На этот раз во время отчета о финансовых итогах третьего квартала. Это несколько раз встречается в тексте, а также в выступлении финансового директора Петра Нелюбовича.

Он подчеркнул, что маркетинговая кампания игры уже стартовала, есть многочисленные коллаборации с мощными брендами по всему миру.

К тому же стало известно, что франшиза «Ведьмак» ответственна за большую часть прибыли компании в прошедшем квартале. Некоторые сотрудники польской компании уже перешли на работу в другие проекты, но о них пока рассказывать не хотят.