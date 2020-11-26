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CD Projekt Red заверяет, что Cyberpunk 2077 все-таки выйдет 10 декабря. Точно-точно

26.11.2020 17:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поляки из CD Projekt RED в очередной раз подчеркнули, что Cyberpunk 2077 выйдет в срок 10 декабря, без задержек и новых переносов. На этот раз во время отчета о финансовых итогах третьего квартала. Это несколько раз встречается в тексте, а также в выступлении финансового директора Петра Нелюбовича.

Он подчеркнул, что маркетинговая кампания игры уже стартовала, есть многочисленные коллаборации с мощными брендами по всему миру.

К тому же стало известно, что франшиза «Ведьмак» ответственна за большую часть прибыли компании в прошедшем квартале. Некоторые сотрудники польской компании уже перешли на работу в другие проекты, но о них пока рассказывать не хотят.

Игра Cyberpunk 2077 Коллекционное издание для PlayStation 4
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, коллекционное издание, с 18 лет
729 р.
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Поляки из CD Projekt RED в очередной раз подчеркнули, что Cyberpunk 2077 выйдет в срок 10 декабря, без задержек и новых переносов. На этот раз во время отчета о финансовых итогах...
 
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