Бизнесмен в свободное время мастерит мебель в стиле лофт и учит этому других

Источник материала: Onliner

У богатых свои причуды. Вот, например, бизнесмен из Москвы Андрей Павлов (по крайней мере, так он себя называет) в свободное от работы время создает своими руками современную мебель. Точнее, не только своими руками, но и с помощью разных столярных инструментов. Обстановка в его собственной квартире полностью его авторства. Подробные гайды о том, что и как делать, где брать комплектующие и расходные материалы, он выкладывает на своем Youtube-канале . Специализируется на стиле лофт. В основном использует дерево.

Конечно, далеко не у каждого в гараже найдется набор нужных инструментов, но, возможно, после просмотра нескольких видео вам захочется оборудовать в одной из комнат своей квартиры столярную мастерскую.

Что ж, как самому сделать...

Кровать

Стеллаж c подсветкой

Шкаф

Тумбу под раковину

Мебель для кухни

Люстру

Полки