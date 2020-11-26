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Бизнесмен в свободное время мастерит мебель в стиле лофт и учит этому других
Источник материала: Onliner
У богатых свои причуды. Вот, например, бизнесмен из Москвы Андрей Павлов (по крайней мере, так он себя называет) в свободное от работы время создает своими руками современную мебель. Точнее, не только своими руками, но и с помощью разных столярных инструментов. Обстановка в его собственной квартире полностью его авторства. Подробные гайды о том, что и как делать, где брать комплектующие и расходные материалы, он выкладывает на своем
Конечно, далеко не у каждого в гараже найдется набор нужных инструментов, но, возможно, после просмотра нескольких видео вам захочется оборудовать в одной из комнат своей квартиры столярную мастерскую.
Что ж, как самому сделать...
Кровать
Стеллаж c подсветкой
Шкаф
Тумбу под раковину
Мебель для кухни
Люстру
Полки
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У богатых свои причуды. Вот, например, бизнесмен из Москвы Андрей Павлов (по крайней мере, так он себя называет) в свободное от работы время создает своими руками...
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