|
Ducati разработала спецверсию Diavel вместе с компанией Lamborghini
Источник материала: Onliner
Компания Ducati выкатила сегодня лимитированный байк Diavel 1260 Lamborghini. Последнее слово здесь — не описка. Так называется новая модификация «Диавеля». Это первая коллаборация Ducati и Lamborghini. Бренды подружились неслучайно: оба относятся к концерну Volkswagen.
Создатели спецверсии вдохновлялись эксклюзивным суперкаром Lamborghini Sian FKP 37, который был представлен год назад. Выглядит новый мотоцикл еще более агрессивно, чем базовый Diavel. Байк получил множество карбоновых деталей: накладка на бак, воздухозаборники, «крылья», выпускные патрубки, рамка оптики и пр.
Кроме этого, Ducati получил цветовую схему как у Sian FKP 37. Этот оттенок называется Gea Green. Еще у Diavel 1260 Lamborghini новые 17-дюймовые колеса и цифры 63 по бокам (отсылка к году основания Lamborghini — 1963). Дорабатывался мотоцикл при участии специалистов Lamborghini.
В движение мотоцикл приводит мотор от Diavel 1260 S. Этот 1,3-литровый V2 развивает 162 л. с. и 129 Н·м. Модель по умолчанию оснащена полностью настраиваемой подвеской Öhlins, характерным для Ducati односторонним алюминиевым маятником и мощной тормозной системой Brembo. Все это добро — стоковое.
Ducati Diavel оснащается квикшифтером и 3,5-дюймовой цифровой приборной панелью с возможностью синхронизации с телефоном. На заставке у данной версии модели — два логотипа (Ducati и Lamborghini). В продаже Diavel 1260 Lamborghini появится в декабре. Всего будет произведено 630 экземпляров данного мотоцикла.
С первого взгляда, может быть, и не скажешь, но Diavel относится к сегменту круизеров. Хотя, конечно, стилистика этой модели отличается от той, что мы привыкли видеть в данном сегменте. При этом посадка на Diavel примерно такая же, как на оппозитном
серый, хетчбэк, бензин 1.2 л, автоматическая, передний привод
серый, хетчбэк, электро, автоматическая, передний привод
белый, аварийный, фургон, дизель 2.5 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Ducati выкатила сегодня лимитированный байк Diavel 1260 Lamborghini. Последнее слово здесь — не описка. Так называется новая модификация «Диавеля». Это первая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)