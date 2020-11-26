Ducati разработала спецверсию Diavel вместе с компанией Lamborghini

Источник материала: Onliner

Компания Ducati выкатила сегодня лимитированный байк Diavel 1260 Lamborghini. Последнее слово здесь — не описка. Так называется новая модификация «Диавеля». Это первая коллаборация Ducati и Lamborghini. Бренды подружились неслучайно: оба относятся к концерну Volkswagen.

Создатели спецверсии вдохновлялись эксклюзивным суперкаром Lamborghini Sian FKP 37, который был представлен год назад. Выглядит новый мотоцикл еще более агрессивно, чем базовый Diavel. Байк получил множество карбоновых деталей: накладка на бак, воздухозаборники, «крылья», выпускные патрубки, рамка оптики и пр.





Кроме этого, Ducati получил цветовую схему как у Sian FKP 37. Этот оттенок называется Gea Green. Еще у Diavel 1260 Lamborghini новые 17-дюймовые колеса и цифры 63 по бокам (отсылка к году основания Lamborghini — 1963). Дорабатывался мотоцикл при участии специалистов Lamborghini.





В движение мотоцикл приводит мотор от Diavel 1260 S. Этот 1,3-литровый V2 развивает 162 л. с. и 129 Н·м. Модель по умолчанию оснащена полностью настраиваемой подвеской Öhlins, характерным для Ducati односторонним алюминиевым маятником и мощной тормозной системой Brembo. Все это добро — стоковое.





Ducati Diavel оснащается квикшифтером и 3,5-дюймовой цифровой приборной панелью с возможностью синхронизации с телефоном. На заставке у данной версии модели — два логотипа (Ducati и Lamborghini). В продаже Diavel 1260 Lamborghini появится в декабре. Всего будет произведено 630 экземпляров данного мотоцикла.





С первого взгляда, может быть, и не скажешь, но Diavel относится к сегменту круизеров. Хотя, конечно, стилистика этой модели отличается от той, что мы привыкли видеть в данном сегменте. При этом посадка на Diavel примерно такая же, как на оппозитном BMW R18 , например. В объявлениях многие указывают класс Diavel как спорт-турист или даже нэйкед. Но в мотообъявлениях с классификацией всегда был беспорядок. У минского дилера Ducati новый Diavel стоит под 30 тысяч долларов. Есть еще модификация XDiavel — она на несколько тысяч дороже. В общем, это одна из самых дорогих моделей Ducati.



















