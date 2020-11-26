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«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Хобби, стиль и аксессуары для авто

26.11.2020 17:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новая подборка лучших скидок в Каталоге Onliner. Сегодня на очереди стильные рюкзаки и часы для мужчин и женщин, а также несколько вариантов 3D-пазлов и конструкторов, которые могут стать вашими новыми хобби. Для автолюбителей тоже нашлось несколько интересных предложений, включая скидку на популярный видеорегистратор.

Подборки из других категорий:

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«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Хобби, стиль и аксессуары для авто

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R — 111 р. (скидка 31%) 160 р.
Вернем еще 7.77 р. при оплате Onliner Клевер

Конструктор LEGO Technic 42107 Ducati Panigale V4 R
1 отзыв
Technic, рекомендуемый возраст 10 лет, 646 деталей
–31%111 р.
9 предложений

LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37 — 999 р. 1199 р.
Вернем еще 70 р. при оплате Onliner Клевер


Конструктор LEGO Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37
1 отзыв
Technic, рекомендуемый возраст 18 лет, 3696 деталей
–17%999 р.
3 предложения

Металлический 3D-пазл самолета с самым большим размахом крыльев — 256 р. (скидка 20%) 320 р.
Вернем еще 17.92 р. при оплате Onliner Клевер


3Д-пазл Time for Machine Небесный Геркулес
195 деталей, металл, сборка без клея, длина 22 см
–20%256 р.
1 предложение

Металлический таймер отмеряет до 1 часа времени — 116 р. (скидка 20%) 145 р.
Вернем еще 8 р. при оплате Onliner Клевер


3Д-пазл Time for Machine Таинственный таймер 2
74 детали, металл, длина 8.4 см
–20%116 р.
1 предложение

Полевой бинокль для любителей активных хобби — 199 р. (скидка 29%) 279 р.


Бинокль Olympus 10x25 WP II
бинокль, полевой, герметичный, 10-кратный, линза 25 мм, угол зрения 6.5°
–29%199 р.
4 предложения

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Хобби, стиль и аксессуары для авто

Городской рюкзак Deuter GoGo на каждый день — 116 р. (скидка 31%) 168,5 р.


Рюкзак Deuter GoGo 3820021-3130 (steel-navy)
городской, унисекс; 25 л; 1 отделение, ортопедическая спинка, вентиляция спины
–31%117 р.
3 предложения
Рюкзак Deuter GoGo 3820021-2254 (sage-ivy)
городской, унисекс; 25 л; 1 отделение, ортопедическая спинка, вентиляция спины
–31%117 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →

Антикражный рюкзак БЕЛАЗ с большим количеством отделений— 125 р. (скидка 13%) 144 р.


Рюкзак БЕЛАЗ BL70 15.6
14 отзывов
городской, унисекс; 1 отделение, ортопедическая спинка, вентиляция спины
–13%125 р.
1 предложение

Сделано в Беларуси. Каркасный городской рюкзак с отделением для ноутбука — 31,05 р. (скидка 51%) 64 р.


Рюкзак Vokladki Узор
4 отзыва
городской, унисекс; 1 отделение
–51%31,05 р.
2 предложения

Недорогой городской рюкзак Canyon с двумя отделениями — 40 р. 54,18 р.


Рюкзак Canyon CNE-CBP5BL3
2 отзыва
городской, унисекс; 2 отделения
–26%40,00 р.
6 предложений

Сумка/рюкзак American Tourister на каждый день и для небольших поездок — 80,5 р. (скидка 29%) 114 р.
Вернем еще 5,64 р. при оплате Onliner Клевер


Рюкзак American Tourister Fun Limit 86G-01003
1 отзыв
городской, женский; 30 л; 1 отделение
–29%80,50 р.
5 предложений
Рюкзак American Tourister Fun Limit 86G-00003
1 отзыв
городской, женский; 30 л; 1 отделение
–29%80,50 р.
5 предложений
Сравнить эти товары →

Популярный чемодан из поликарбоната. Подходит для ручной клади — 168,72 р. 204,01 р.
Вернем еще 11,81 р. при оплате Onliner Клевер


Чемодан-спиннер Ninetygo PC Luggage 20" (синий)
5 отзывов
чемодан-спиннер, поликарбонат, для ручной клади, 37.5×22.5×55 см, 38 л
–17%169 р.
2 предложения

Скидки до 50% на духи и туалетную воду Yves Rocher — до 50%


Yves Rocher Как явность EdP (100 мл)
парфюмерная вода (EdP), аромат женский, ноты - цветочные, 100 мл
–50%74,70 р.
1 предложение
Yves Rocher Mon Evidence EdP (50 мл)
парфюмерная вода (EdP), аромат женский, ноты - ванильные/цветочные, 50 мл
–50%61,50 р.
1 предложение
Yves Rocher Garden Party EdP (100 мл)
парфюмерная вода (EdP), аромат женский, ноты - цветочные, 100 мл
–38%68,25 р.
1 предложение
Yves Rocher Как явность EdT (100 мл)
туалетная вода (EdT), аромат мужской, ноты - древесные/цветочные/цитрусовые, 100 мл
–50%67,20 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Весь парфюм Yves Rocher скидке

Белорусские часы Hvilina — скидки до 25%
Вернем еще 7% от суммы при оплате Onliner Клевер


Наручные часы HVILINA Aziory Mechanical H02.505.16.045
мужские, механизм механический с ручным заводом, корпус: нержавеющая сталь, 44 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет кожаный
–25%262 р.
1 предложение
Наручные часы HVILINA Zorka Venera H05.419.36.051
2 отзыва
мужские/женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42.5 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет кожаный
–25%194 р.
1 предложение
Наручные часы HVILINA Busiel H03.209.99.011.01
женские, механизм кварцевый, корпус: керамика, 28 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет керамический
–18%187 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →

Женские часы Casio — 95 р. (скидка 36% и 37%)


Наручные часы Casio LTP-1234PSG-7A
женские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 21 мм, минеральное стекло, браслет металлический
–37%95,00 р.
3 предложения
Наручные часы Casio LTS-100L-9A
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 28.9 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–36%130 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Хобби, стиль и аксессуары для авто

Популярный видеорегистратор экосистемы Xiaomi — 166,5 р. 184,96 р.
Вернем еще 11,65 р. при оплате Onliner Клевер


Автомобильный видеорегистратор 70mai Dash Cam Pro Midrive D02 (русская версия)
77 отзывов
основная камера: 1/2.8" 5 Мп 140°, видео 2592x1944 H.264/H.265, G-сенсор, экран 2" 320 x 240
–10%167 р.
17 предложений

Компактный современный автокомпрессор экосистемы Xiaomi — 79 р. 99 р.
Вернем еще 5,53 р. при оплате Onliner Клевер


70mai Air Compressor Lite Midrive TP03
максимальное давление: 11 атм, уровень шума: 78 дБ, длина шланга: 0.6 м, длина кабеля питания: 3 м
–20%79,00 р.
11 предложений

Пусковые провода на всякий случай — 16 р. 34,31 р.


Пусковые провода AVS Standart BC-200
пусковые провода
–53%16,00 р.
2 предложения

Автомобильный держатель с зарядкой. Экосистема Xiaomi — 39 р. 45 р.


70mai Wireless Car Charger Mount PB01
монолитная конструкция, крепление устройства: зажим, установка в вентрешетку, зарядка
–13%39,00 р.
10 предложений

Универсальный набор инструментов для авто 94 предмета — 183 р. 266,93 р.

Универсальный набор инструментов КВТ НАИ-07/94 (94 предмета)
универсальный набор, 1/4", 1/2", 94 предмета
–32%183 р.
4 предложения

 
 
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Новая подборка лучших скидок в Каталоге Onliner. Сегодня на очереди стильные рюкзаки и часы для мужчин и женщин, а также несколько вариантов 3D-пазлов и конструкторов,...
 
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