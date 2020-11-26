Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Найден способ быстро вывести алкоголь из организма Новый метод поможет не только быстро протрезветь, но и вылечить алкогольную интоксикацию.

Этанол, присутствующий во всех алкогольных напитках, при достижении определенного уровня концентрации в крови нарушает функцию кровообращения, поражая мозг и другие внутренние органы. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате тяжёлой алкогольной интоксикации в мире умирает около трёх миллионов человек. До 90% алкоголя из организма выводится печенью, а ускорить этот процесс можно при помощи диализа, внутривенного введения жидкости и подачи кислорода.Учёные из Университетской сети здравоохранения Канады (UHN) предложили использовать для выведения алкоголя лёгкие. Они обнаружили, что при гипервентиляции, то есть глубоком и быстром дыхании, алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень, а чем интенсивнее дыхание, тем больше алкоголя выводится из организма.Этот приём был известен врачам и раньше, но применялся лишь в крайних случаях, так как при форсированном выдохе человек теряет очень много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. Быстрое уменьшение углекислоты в крови вызывает головокружение, обмороки и онемение конечностей. Чтобы избежать этого, разработано компактное устройство размером с портфель, которое позволяет поддерживать уровень углекислого газа в крови пациента во время гипервентиляции.Оборудование очень простое, отмечают учёные — оно состоит из небольшого резервуара со сжатым углекислым газом, нескольких соединительных трубок, маски и системы клапанов. Оно не требует применения электроники, компьютеров или специальных фильтров. Данное исследование авторы называют первым практическим доказательством того, что базовая скорость выведения алкоголя может быть значительно повышена при использовании гипервентиляции.