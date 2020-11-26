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Кремль второй день не может успокоиться из-за расследования о Путине и Светлане Кривоногих
Источник материала: UDF
Фото: kremlin.ru
Сегодня Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ознакомился ли он с расследованием, заявил: «Я сам материал, действительно, посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный, такой, я бы сказал, эпистолярный жанр».
По мнению Пескова, расследование «не тянет на серьезный материал». Он считает приведенные в нем утверждения «фактически голословными».
Песков заверил, что будут появляться новые расследования. «И ничего в этом особого нет, и ничего в этом не заслуживает каких-либо комментариев», - приводит слова официального представиеля Кремля
Накануне сообщалось о тайной семье Путина в Санкт-Петербурге. Женщину по имени Светлана Кривоногих назвали близкой «подругой» Путина, которая в 2003 году родила ему дочь. Сейчас она владеет дорогими активами и недвижимостью. Песков заявил, что не читал расследование, но о фамилии Кривоногих его спрашивали.
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Накануне сообщалось о тайной семье Путина в Санкт-Петербурге.
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