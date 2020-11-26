Источник материала: UDF



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«Задокументированные случаи травм, полученных в отделениях милиции и следственных изоляторах, исчисляются сотнями. Свидетельства пыток, унижений и издевательств над задержанными, которые подтверждаются фотографиями и видеозаписями, воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД на вашей земле», — говорится в обращении.

«К сожалению, сейчас многие уверены, что церковь всегда на стороне тех, у кого сила, что Церковь всегда приспосабливается к ним, обслуживая их интересы. Ваше служение показывает, что это не так», — обратились авторы обращения к священникам, которые продолжают высказываться «о свободе и достоинстве человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию», несмотря на давление властей.

«Мы молимся о тех, кто, исполняя приказы, имеет власть употреблять силу и оружие против протестующих. Пусть каждый, кто носит форму и оружие, сохранит совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами, перед своими братьями и сестрами. Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию», — говорится в обращении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Священники РПЦ призвали белорусских силовиков прекратить насилие Священников, критикующих белорусские власти, преследуют.

Авторы письма обратили внимание на то, что 16 августа Синод Белорусской Православной Церкви призвал предать суду «проявивших зверство и жестокость» при разгоне протестов, однако никто из силовиков так и не понес наказания за насилие против оппозиции.При этом Архиепископу Римско-Католической церквизапрещен въезд в страну; за одиночный пикет с портретом Ньютона и его формулой «на всякое действие возникает противодействие» и участие в митинге клирик Гомельской епархии священникполучил 25 суток ареста. Прокуратура вынесла несколько предупреждений клирикам, которые писали критические посты в соцсетях.В письме они отмечают, что молятся «о белорусской земле, в надежде на то, что больше никто не будет унижен, избит, подвернут пыткам или убит из-за своих убеждений».На момент публикации новости письмо подписали 77 человек из разных стран. Среди них несколько священников РПЦ, а также музыканты, журналистки, основательница фонда «Вера», редактор портала «Православие и мир»23 ноября Белорусская автокефальная церковь предала анафемеза то, что он совершает беззаконие и «кровавые расправы» над мирным населением в «многострадальной Беларуси».