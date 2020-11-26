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Священники РПЦ призвали белорусских силовиков прекратить насилие

26.11.2020 17:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Священники РПЦ призвали белорусских силовиков прекратить насилие
Фото: Reuters
Православные священники и деятели культуры обратились к христианам Беларуси, письмо опубликовано на портале «Православный мир». Они выразили солидарность с протестующими, напомнили, что силовики, применяющие насилие к сторонникам оппозиции, остаются безнаказанными, а также призвали тех, «кто носит форму и оружие, сохранить совесть, честь и достоинство».

Авторы письма обратили внимание на то, что 16 августа Синод Белорусской Православной Церкви призвал предать суду «проявивших зверство и жестокость» при разгоне протестов, однако никто из силовиков так и не понес наказания за насилие против оппозиции.

«Задокументированные случаи травм, полученных в отделениях милиции и следственных изоляторах, исчисляются сотнями. Свидетельства пыток, унижений и издевательств над задержанными, которые подтверждаются фотографиями и видеозаписями, воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД на вашей земле», — говорится в обращении.


При этом Архиепископу Римско-Католической церкви Тадеушу Кондрусевичу запрещен въезд в страну; за одиночный пикет с портретом Ньютона и его формулой «на всякое действие возникает противодействие» и участие в митинге клирик Гомельской епархии священник Владимир Дробышевский получил 25 суток ареста. Прокуратура вынесла несколько предупреждений клирикам, которые писали критические посты в соцсетях.

«К сожалению, сейчас многие уверены, что церковь всегда на стороне тех, у кого сила, что Церковь всегда приспосабливается к ним, обслуживая их интересы. Ваше служение показывает, что это не так», — обратились авторы обращения к священникам, которые продолжают высказываться «о свободе и достоинстве человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию», несмотря на давление властей.


В письме они отмечают, что молятся «о белорусской земле, в надежде на то, что больше никто не будет унижен, избит, подвернут пыткам или убит из-за своих убеждений».

«Мы молимся о тех, кто, исполняя приказы, имеет власть употреблять силу и оружие против протестующих. Пусть каждый, кто носит форму и оружие, сохранит совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами, перед своими братьями и сестрами. Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию», — говорится в обращении.


На момент публикации новости письмо подписали 77 человек из разных стран. Среди них несколько священников РПЦ, а также музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук, журналистки Екатерина Гордеева и Зоя Светова, основательница фонда «Вера» Нюта Федермессер, редактор портала «Православие и мир» Дарья Кельн.

23 ноября Белорусская автокефальная церковь предала анафеме Александра Лукашенко за то, что он совершает беззаконие и «кровавые расправы» над мирным населением в «многострадальной Беларуси».
 
 
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Священников, критикующих белорусские власти, преследуют.
 
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