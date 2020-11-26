|
Священники РПЦ призвали белорусских силовиков прекратить насилие
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Авторы письма обратили внимание на то, что 16 августа Синод Белорусской Православной Церкви призвал предать суду «проявивших зверство и жестокость» при разгоне протестов, однако никто из силовиков так и не понес наказания за насилие против оппозиции.
«Задокументированные случаи травм, полученных в отделениях милиции и следственных изоляторах, исчисляются сотнями. Свидетельства пыток, унижений и издевательств над задержанными, которые подтверждаются фотографиями и видеозаписями, воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД на вашей земле», — говорится в обращении.
При этом Архиепископу Римско-Католической церкви Тадеушу Кондрусевичу запрещен въезд в страну; за одиночный пикет с портретом Ньютона и его формулой «на всякое действие возникает противодействие» и участие в митинге клирик Гомельской епархии священник Владимир Дробышевский получил 25 суток ареста. Прокуратура вынесла несколько предупреждений клирикам, которые писали критические посты в соцсетях.
«К сожалению, сейчас многие уверены, что церковь всегда на стороне тех, у кого сила, что Церковь всегда приспосабливается к ним, обслуживая их интересы. Ваше служение показывает, что это не так», — обратились авторы обращения к священникам, которые продолжают высказываться «о свободе и достоинстве человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию», несмотря на давление властей.
В письме они отмечают, что молятся «о белорусской земле, в надежде на то, что больше никто не будет унижен, избит, подвернут пыткам или убит из-за своих убеждений».
«Мы молимся о тех, кто, исполняя приказы, имеет власть употреблять силу и оружие против протестующих. Пусть каждый, кто носит форму и оружие, сохранит совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами, перед своими братьями и сестрами. Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию», — говорится в обращении.
На момент публикации новости письмо подписали 77 человек из разных стран. Среди них несколько священников РПЦ, а также музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук, журналистки Екатерина Гордеева и Зоя Светова, основательница фонда «Вера» Нюта Федермессер, редактор портала «Православие и мир» Дарья Кельн.
23 ноября Белорусская автокефальная церковь предала анафеме Александра Лукашенко за то, что он совершает беззаконие и «кровавые расправы» над мирным населением в «многострадальной Беларуси».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Священников, критикующих белорусские власти, преследуют.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)