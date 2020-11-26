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В Москве что-то заподозрили? Лавров публично напомнил Минску об изменении Конституции
26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава российского МИД при визите в белорусскую столицу 26 ноября не уставал напоминать властям страны о выполнении данного ими обещания.
Сначала на встрече с Александром Лукашенко Сергей Лавров передал ему
— Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно ваши договоренности, достигнутые во время визита в Сочи.
На этом глава российского МИД не остановился. На пресс-концеренции по итогам совместной коллегии внешнеполитических ведомств двух стран Лавров заявил:
– Мы, конечно, заинтересованы, чтобы ситуация была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования политической, экономической, правовой системы, как это было объявлено.
Похоже, в Москве начинают подозревать, что Лукашенко передумал выполнять данное им Путину обещание о проведении конституционное реформы – взамен на поддержку Москвы при возникшем в Беларуси политическом кризисе.
Но пока российские власти ограничиваются дипломатическими высказываниями...
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Глава российского МИД при визите в белорусскую столицу 26 ноября не уставал напоминать властям страны о выполнении данного ими обещания.
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