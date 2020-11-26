В Москве что-то заподозрили? Лавров публично напомнил Минску об изменении Конституции

Источник материала: Салiдарнасць

Глава российского МИД при визите в белорусскую столицу 26 ноября не уставал напоминать властям страны о выполнении данного ими обещания.





Сначала на встрече с Александром Лукашенко Сергей Лавров передал ему привет от Владимира Путина :

— Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно ваши договоренности, достигнутые во время визита в Сочи.

На этом глава российского МИД не остановился. На пресс-концеренции по итогам совместной коллегии внешнеполитических ведомств двух стран Лавров заявил:

– Мы, конечно, заинтересованы, чтобы ситуация была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования политической, экономической, правовой системы, как это было объявлено.

Похоже, в Москве начинают подозревать, что Лукашенко передумал выполнять данное им Путину обещание о проведении конституционное реформы – взамен на поддержку Москвы при возникшем в Беларуси политическом кризисе.

Но пока российские власти ограничиваются дипломатическими высказываниями...