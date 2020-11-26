ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве что-то заподозрили? Лавров публично напомнил Минску об изменении Конституции

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Глава российского МИД при визите в белорусскую столицу 26 ноября не уставал напоминать властям страны о выполнении данного ими обещания.

В Москве что-то заподозрили? Лавров публично напомнил Минску об изменении Конституции

Сначала на встрече с Александром Лукашенко Сергей Лавров передал ему привет от Владимира Путина:

— Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно ваши договоренности, достигнутые во время визита в Сочи.

На этом глава российского МИД не остановился. На пресс-концеренции по итогам совместной коллегии внешнеполитических ведомств двух стран Лавров заявил:

– Мы, конечно, заинтересованы, чтобы ситуация была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования политической, экономической, правовой системы, как это было объявлено.

Похоже, в Москве начинают подозревать, что Лукашенко передумал выполнять данное им Путину обещание о проведении конституционное реформы – взамен на поддержку Москвы при возникшем в Беларуси политическом кризисе.

Но пока российские власти ограничиваются дипломатическими высказываниями... 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава российского МИД при визите в белорусскую столицу 26 ноября не уставал напоминать властям страны о выполнении данного ими обещания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны подробности новой резолюции Европарламента по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика