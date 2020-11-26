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Организаторов госпереворота в Турции приговорили к пожизненным срокам

26.11.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции организаторов госпереворота приговорили к пожизненным срокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Организаторов госпереворота в Турции приговорили к пожизненным срокам

Речь идет о группе военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в Анкаре в июле 2016 года. Бывшие офицеры вооруженных сил получили от 3 до 79 пожизненных сроков. Большинство из приговоренных – пилоты, которые предпринимали попытки нанесения ударов по зданию парламента и другим стратегическим объектам.  

Организаторов госпереворота в Турции приговорили к пожизненным срокам

В ночь с 15 на 16 июля 2016-го группа мятежников попыталась осуществить в Турции военный переворот. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли свыше 250 граждан, более 2 000 человек получили ранения.

Люди в материале: Реджеп Тайип Эрдоган

 
 
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Новости Турции. В Турции организаторов госпереворота приговорили к пожизненным срокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Речь идет о группе...
 
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