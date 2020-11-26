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Испанские таксисты и деятели культуры протестуют против коронавирусных ограничений
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Испанские таксисты устроили акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни автомобилей выехали на улицы Мадрида и заблокировали одну из главных магистралей. Перевозчики требовали, чтобы правительство оказало им поддержку. По словам демонстрантов, из-за пандемии спрос на их услуги упал на 90 %.
Недовольны действиями властей и представители культурной сферы: они также организовали своеобразную акцию против карантинных ограничений. В один из главных оперных театров страны зрителей теперь пускают даже на репетиции. Причина – новые ограничения. На новогодних спектаклях смогут присутствовать лишь 500 человек. При этом администрация театра убеждена, что, соблюдая дистанцию, зал можно заполнить на 50 %.
Стоит отметить, что число заболевших COVID-19 в Испании уже превысило 1,5 миллиона.
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Новости Испании. Испанские таксисты устроили акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни автомобилей выехали на улицы Мадрида и...
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