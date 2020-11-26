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«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области уже начали подготовку к новогодним праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На главных площадях устанавливают елки, украшают улицы. Каждый населенный пункт разрабатывает свой стиль и дизайн.
Проводят праздничные фестивали и конкурсы. Так, в Березинском районе запустили фест на лучшую карнавальную маску, приуроченный к традиционному шествию Дедов Морозов и Снегурочек.
Александра Гринкевич, сколько себя помнит, всю жизнь увлекалась искусством. Несмотря на то, что училась на инженера-конструктора, с четырех лет занималась рисованием. Детство и юность провела в маленьком поселке Тульской области, а вот Беларусь стала второй родиной.
Александра Гринкевич, мастер:
Уже сейчас Александра Анатольевна готовится к Колядам – занимается разработкой костюмов. А ночами работает над созданием карнавальных масок.
Алеся Иванова, корреспондент:
Новичку лучше начать с оформления обычной маски. Для этого нужны краски, кисть, декоративная бумага, блестки, лак для ногтей и украшения. Надо выбрать цвета и включить фантазию. После того как краска высохнет, можно приступать к декоративному оформлению.
Александра Гринкевич:
На создание одной маски уходит от четырех до восьми часов – все зависит от сложности работы. А эту маску Александра Анатольевна назвала Мадам Баттерфляй.
Кстати, в Березинском районе запустили конкурс на лучшую карнавальную маску.
Александра Гринкевич:
Александра Гринкевич:
У меня есть большая коллекция костюмов (семь костюмов), они полностью декорированы вот такими лентами.
На конкурс уже активно принимаются экспонаты. Есть и в полную величину. Никаких ограничений по стилю тоже нет: можно даже медицинские.
Мария Буримская, директор Березинского районного центра культуры:
Конкурс продлится до 28 ноября. Победителей определят в четырех номинациях, их наградят дипломами и подарками. А праздничная карнавальная выставка будет радовать местных жителей до конца декабря.
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Новости Беларуси. В Минской области уже начали подготовку к новогодним праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На главных площадях устанавливают елки,...
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