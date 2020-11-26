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«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

26.11.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области уже начали подготовку к новогодним праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На главных площадях устанавливают елки, украшают улицы. Каждый населенный пункт разрабатывает свой стиль и дизайн.

Проводят праздничные фестивали и конкурсы. Так, в Березинском районе запустили фест на лучшую карнавальную маску, приуроченный к традиционному шествию Дедов Морозов и Снегурочек.

В гостях у участницы конкурса побывала Алеся Иванова.

Александра Гринкевич, сколько себя помнит, всю жизнь увлекалась искусством. Несмотря на то, что училась на инженера-конструктора, с четырех лет занималась рисованием. Детство и юность провела в маленьком поселке Тульской области, а вот Беларусь стала второй родиной.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Александра Гринкевич, мастер:
Всю жизнь я рисую. В институте рисовала за свой факультет, за свое общежитие, в котором жили.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Уже сейчас Александра Анатольевна готовится к Колядам – занимается разработкой костюмов. А ночами работает над созданием карнавальных масок.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Алеся Иванова, корреспондент:
Маска Арлекина, Червовой дамы и Мадам Баттерфляй. Все это Александра Анатольевна сделала своими руками для театра дефиле. 

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Новичку лучше начать с оформления обычной маски. Для этого нужны краски, кисть, декоративная бумага, блестки, лак для ногтей и украшения. Надо выбрать цвета и включить фантазию. После того как краска высохнет, можно приступать к декоративному оформлению.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Александра Гринкевич:
Какой-то элемент, например красный, будет как основа. Сами понимаете, здесь уже второй раз вы не покрасите, так как лак засыхает быстро, схватывается. Поэтому будем красить его поэтапно. Теперь беру кисточку, обмакиваю и сверху засыпаю этой краской.

На создание одной маски уходит от четырех до восьми часов – все зависит от сложности работы. А эту маску Александра Анатольевна назвала Мадам Баттерфляй.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Кстати, в Березинском районе запустили конкурс на лучшую карнавальную маску.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Александра Гринкевич:
Это будет Червовая дама из «Алисы в стране чудес». Шахматы – это понятно. Там тоже была шахматная королева. Частично уже костюм создан. Здесь не хватает декора.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Александра Гринкевич:
Легкая, красивая. Сначала я ее раскрасила, додекорировала ее тесьмой. И тут попалось несколько цветочков, когда искала, чем все это декорировать, и несколько уже готовых цветков попалось, сделанных из лент.

У меня есть большая коллекция костюмов (семь костюмов), они полностью декорированы вот такими лентами.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

На конкурс уже активно принимаются экспонаты. Есть и в полную величину. Никаких ограничений по стилю тоже нет: можно даже медицинские.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Мария Буримская, директор Березинского районного центра культуры:
В конкурсе могут принимать участие как лично, так и коллективно. Есть маски из учреждений образования, из нашего лесхоза местного. Есть уже маски, которые пришли к нам из учреждений культуры.

«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Конкурс продлится до 28 ноября. Победителей определят в четырех номинациях, их наградят дипломами и подарками. А праздничная карнавальная выставка будет радовать местных жителей до конца декабря.

Люди в материале: Алеся Иванова, Александра Гринкевич, Мария Буримская

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области уже начали подготовку к новогодним праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На главных площадях устанавливают елки,...
 
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