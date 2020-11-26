ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны подробности новой резолюции Европарламента по Беларуси

26.11.2020 17:51 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Стали известны подробности новой резолюции Европарламента по Беларуси

  • 26.11.2020, 17:31
  • 3,006
Стали известны подробности новой резолюции Европарламента по Беларуси

В резолюции призывается ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко.

Евродепутаты должны проголосовать по вопросу принятия резолюции, которая касается ситуации в Беларуси. Ее проект размещен на сайте Европейского Парламента.

В проекте документа под названием «Резолюция по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийства Романа Бондаренко» выражаются соболезнования семье погибшего и тем семьям, которые потеряли близких «в результате репрессий режима Лукашенко».

В резолюции вновь заявляется позиция ЕС о непризнании официальных результатов голосования 9 августа 2020 года и содержится призыв к проведению новых, честных и свободных, выборов под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ. Помимо прочего, среди основных положений документа также значатся:

— требование быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова;

— призыв к Еврокомиссии увеличить помощь независимым СМИ в нашей стране, сохранение и работа которых необходима для объективного освещения событий в Беларуси как для внутренней аудитории, так и для международного сообщества ;

— призыв к ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси, а также создать центр по сбору доказательств и целевую группу ЕС из экспертов международного права; призыв к Еврокомиссии, странам-членам ЕС, а также Европейской службе внешних связей обеспечить полную поддержку усилиям Совета ООН по правам человека и Московского механизма ОБСЕ, а также оказать помощь правозащитникам и представителям гражданского общества, чтобы гарантировать документирование случаев нарушения прав человека;

— указание на правильность решения Совета работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко в свете того, что действия, предпринимаемые ЕС и его странами-членами до сих пор, являются несущественными; призыв к расширению санкционного списка ЕС;

— призыв к полной заморозке переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других; призыв к Европейской службе внешних связей приостановить переговоры о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС до проведения свободных и честных президентских выборов.

Также документ вновь призывает Еврокомиссию принять понятные, эффективные и своевременные ограничительные меры — так называемый европейский аналог «Акта Магнитского», который позволит безотлагательно направлять их на любое лицо, негосударственный субъект, а также другие организации, ответственные за серьезные нарушения прав человека, злоупотребления и коррупцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В резолюции призывается ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сямʼя Бандарэнкі патрабуе завесьці крымінальную справу аб праслухоўваньні іх размоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика