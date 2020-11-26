Источник материала: Хартия'97

Стали известны подробности новой резолюции Европарламента по Беларуси 26.11.2020, 17:31

3,006

В резолюции призывается ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко.

Евродепутаты должны проголосовать по вопросу принятия резолюции, которая касается ситуации в Беларуси. Ее проект размещен на сайте Европейского Парламента.

В проекте документа под названием «Резолюция по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийства Романа Бондаренко» выражаются соболезнования семье погибшего и тем семьям, которые потеряли близких «в результате репрессий режима Лукашенко».

В резолюции вновь заявляется позиция ЕС о непризнании официальных результатов голосования 9 августа 2020 года и содержится призыв к проведению новых, честных и свободных, выборов под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ. Помимо прочего, среди основных положений документа также значатся:

— требование быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова;

— призыв к Еврокомиссии увеличить помощь независимым СМИ в нашей стране, сохранение и работа которых необходима для объективного освещения событий в Беларуси как для внутренней аудитории, так и для международного сообщества ;

— призыв к ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси, а также создать центр по сбору доказательств и целевую группу ЕС из экспертов международного права; призыв к Еврокомиссии, странам-членам ЕС, а также Европейской службе внешних связей обеспечить полную поддержку усилиям Совета ООН по правам человека и Московского механизма ОБСЕ, а также оказать помощь правозащитникам и представителям гражданского общества, чтобы гарантировать документирование случаев нарушения прав человека;

— указание на правильность решения Совета работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко в свете того, что действия, предпринимаемые ЕС и его странами-членами до сих пор, являются несущественными; призыв к расширению санкционного списка ЕС;

— призыв к полной заморозке переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других; призыв к Европейской службе внешних связей приостановить переговоры о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС до проведения свободных и честных президентских выборов.

Также документ вновь призывает Еврокомиссию принять понятные, эффективные и своевременные ограничительные меры — так называемый европейский аналог «Акта Магнитского», который позволит безотлагательно направлять их на любое лицо, негосударственный субъект, а также другие организации, ответственные за серьезные нарушения прав человека, злоупотребления и коррупцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .