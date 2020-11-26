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Циклон «Таня» принесет похолодание и мокрый снег: прогноз погоды на 27 ноября

26.11.2020 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Циклон «Таня» принесет похолодание и мокрый снег: прогноз погоды на 27 ноября

По рекордно тёплому графику идёт нынешняя осень. Но период аномально теплой погоды постепенно подходит к своему завершению. В ближайшие дни она существенно поменяется. 

Завтра погодные условия будет определять циклон по имени «Таня». С приближением его атмосферных фронтов с северо-запада Европы погода начнёт портиться. Окрепнет ветер, начнутся осадки, не исключены гололёдные явления. 

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. Влажность – до 90%. Ночью и утром будет слабый туман, видимость – до километра. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.

В 8 утра температура воздуха составит от 0°С по востоку до +4°С по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня – от +2°С градусов по восточной половине до 6 по западной. К вечеру – 0°С …+4°С. 

В предстоящие выходные дни начнут поступать более прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Температура еще немного понизится. Ночью будет от -4°С…+2°С, днем – -2°С …+4°С. Ожидается много облаков. На большей части территории – снег, мокрый снег. Ночью и утром – слабые туманы и гололеды. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. На следующей неделе будет преобладать зимний характер погоды. Почти повсеместно установится снежный покров.

Фото: shutterstock.com

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По рекордно тёплому графику идёт нынешняя осень. Но период аномально теплой погоды постепенно подходит к своему завершению. В ближайшие дни она существенно...
 
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