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Пожар вспыхнул в здании автомастерской в Белоозерске

26.11.2020 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар вспыхнул в здании автомастерской в Белоозерске

Пожар вспыхнул в здании частной автомобильной мастерской в Белоозерске, на место выезжали спасатели. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

О возгорании внутри здания автомастерской стало известно в четверг 26 ноября рано утром. Прибывшие на место спасатели увидели охваченную огнем кровлю, которая частично успела обрушиться. Работники МЧС справились с пожаром. Сообщается, что пострадавших нет.

Огонь повредил крышу здания, внутреннюю отделку и имущество. О причинах пожара пока ничего не сообщается.

 

Фото БЕЛТА

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Пожар вспыхнул в здании частной автомобильной мастерской в Белоозерске, на место выезжали спасатели. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС. О возгорании внутри здания...
 
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