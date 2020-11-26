Пожар вспыхнул в здании автомастерской в Белоозерске

Источник материала: ОНТ

Пожар вспыхнул в здании частной автомобильной мастерской в Белоозерске, на место выезжали спасатели. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

О возгорании внутри здания автомастерской стало известно в четверг 26 ноября рано утром. Прибывшие на место спасатели увидели охваченную огнем кровлю, которая частично успела обрушиться. Работники МЧС справились с пожаром. Сообщается, что пострадавших нет.

Огонь повредил крышу здания, внутреннюю отделку и имущество. О причинах пожара пока ничего не сообщается.

Фото БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram