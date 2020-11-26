|
Пожар вспыхнул в здании автомастерской в Белоозерске
Источник материала: ОНТ
Пожар вспыхнул в здании частной автомобильной мастерской в Белоозерске, на место выезжали спасатели. Об этом
О возгорании внутри здания автомастерской стало известно в четверг 26 ноября рано утром. Прибывшие на место спасатели увидели охваченную огнем кровлю, которая частично успела обрушиться. Работники МЧС справились с пожаром. Сообщается, что пострадавших нет.
Огонь повредил крышу здания, внутреннюю отделку и имущество. О причинах пожара пока ничего не сообщается.
Фото БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар вспыхнул в здании частной автомобильной мастерской в Белоозерске, на место выезжали спасатели. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС. О возгорании внутри здания...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)