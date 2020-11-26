Механизм уплаты дорожного сбора обсудили в Палате представителей

Источник материала: ОНТ

К проблеме дорожного сбора, механизм уплаты которого Президент поручил разработать парламенту и правительству. Сегодня этот вопрос обсуждали в Палате представителей.

Разработчики нового механизма уплаты считают, что наиболее приемлемым будет вариант упразднить госпошлину и ввести вместо нее плату за пользование дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети. Она будет взиматься независимо от техосмотра. Предполагается, что платить можно будет дифференцированно – за месяц, несколько месяцев, год или два.

Для физических лиц ежемесячные ставки хотят снизить на 10% по сравнению с действующими тарифами, если платишь за год и более – скидка будет 20%. Для организаций снижение действующих ставок предлагают на 20%. Для ветеранов Великой Отечественной войны предполагаются льготные условия.

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