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Президент Беларуси встретился с лидером Венгерской рабочей партии

26.11.2020 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси встретился с лидером Венгерской рабочей партии

Ещё одна международная встреча состоялась сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял лидера Венгерской рабочей партии.

Уже более 30 лет её возглавляет Дьюла Тюрмер. Слово «коммунистическая» лишь недавно пропало из названия партии, но суть осталась прежней. Течение придерживается марксистко-ленинской идеологии. Сам политик не раз заявлял о намерении способствовать развитию отношений между Минском и Будапештом. К слову, с белорусским президентом Тюрмер встречался и ранее.  

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Ещё одна международная встреча состоялась сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял лидера Венгерской рабочей партии. Уже более 30 лет её...
 
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