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"Пусть добро победит зло" Католические епископы обратились к верующим Беларуси

26.11.2020 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Насилие не прекращается, продолжает проливаться кровь" Католические епископы Беларуси на фоне угроз со стороны правящего режима обратились к верующим.

"Пусть добро победит зло" Католические епископы обратились к верующим Беларуси
Публикуем текст обращения.

"Наша родина Беларусь уже четвертый месяц находится в невиданом доселе общественно-политическом кризисе, который, к сожалению, усугубляется. Насилие не прекращается, продолжает проливаться кровь, общество разделено. 

Это не предвещает нам счастливого будущего, ибо, как говорил Христос, разделившийся сам в себе, не устоит (пар. МФ 12, 25).

Трудно поверить, что такое происходит в нашей миролюбивой стране, известной своей толерантностью и согласием между людьми разных вероисповеданий и национальностей.

Католическая церковь, руководствуясь Евангелием и построенным на нем социальным учением, высказывается против насилия, беззакония, несправедливости и неправды, и осуждает их. 

Костел призывает к мирному решению возникших проблем путем диалога в духе любви к Богу и Ближнему, с соблюдением Божьих и человеческих законов.

Мы, католические епископы Беларуси, присоединяемся к обращению Папы Франциска, направленного им после молитвы «Ангел Господень» 13 сентября 2020 г. к государственным властям. 

В нем понтифик призвал прислушаться к голосу сограждан и пойти навстречу их законным стремлениям, обеспечивая полное уважение прав человека и гражданской свободы.

При этом мы хотим подчеркнуть, что главная цель Церкви – проповедовать Евангелие ради построения Царства Божьего, которое не руководствуется принципами этого мира и не претендует на земную власть. 


Поэтому Костел не выполняет государственных функций и не может никем использоваться в политических целях.

В это судьбоносное время истории нашего Отечества, как обучал святой апостол Павел, мы должны нести бремя друг друга (пар. Гал 6, 2), оказывать взаимную поддержку и солидарность для строительства сплоченной, а не разделенной Беларуси.

Обращаемся к католикам и всем людям доброй воли с призывом продолжать возносить свои молитвы в интенции быстрого и мирного разрешения кризиса, ибо Блаженны миротворцы и те, кто стремится к справедливости, как говорит Христос. 

Пусть добро победит зло.

Мира и добра тебе, наша родина Беларусь!"

Католические епископы Беларуси
Минск, 25 ноября 2020 г.

Напомним, правящий режим преследует Католическую церковь в Беларуси за подержку народа в его справедливой борьбе за свои права.

В этой связи гражданина Беларуси архиепискоап Тадеуша Кондрусевича не пустили обратно на Родину после его поездки в Польшу. Власти до сих пор не озвучили ни одной внятной законной причины препятствования возвращению гражданина страны на Родину.
 
Теги: Минск
 
 
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"Насилие не прекращается, продолжает проливаться кровь" Католические епископы Беларуси на фоне угроз со стороны правящего режима обратились к верующим.
 
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