Белорусский банк Гуцериева хочет нарастить активы на 57%

В проспекте эмиссии подробно расписаны планы компании на ближайшие годы. Среди них — довести активы до 943 млн рублей по итогам 2023 года, что будет на 57% больше, чем планируется в конце 2020 года.





Кроме того, банк намерен увеличить собственный капитал за то же время до 142 млн. По итогам третьего квартала сумма была 114 млн, значит прирост будет почти на четверть. Этого компания хочет добиться за счет прибыли, которую планирует значительно нарастить.





Чистая прибыль по итогам 2017 года была около 8,6 млн. Затем пошло падение, и на октябрь с начала текущего года банк имел лишь 1,45 млн. То есть по итогам 2020 года вернуть показатель 2017 года не получится. Но Паритетбанк надеется восстановить статус-кво к началу 2023 года, а к январю 2024-го получить прибыль уже свыше 16,7 млн.





Также компания намерена стать «банком для всей семьи» и, помимо розницы, работать в сегменте малого и среднего бизнеса.





Как сообщалось, в апреле 2020 года семья Гуцериевых купила банк. Технически он принадлежит кипрской Beristore Holdings Limited, но за ней стоит Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева. Точный размер доли их семьи в банке — 99,8267%. Ранее пакет контролировало белорусское государство.











