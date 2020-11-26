Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В продолжение темы. Пресс-служба минского «Динамо» опубликовала видео необычной тренировки команды перед матчем с «Витязем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Хоккеисты вышли на лед вместе со своими собаками.









Даже тренерский штаб в лицах Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского взял с собой на тренировку четвероногих питомцев.





Недавно хоккеисты приняли участие и в фотосессии с бездомными животными. Такая акция была приурочена ко Всемирному дню домашних животных.





Сайт минского «Динамо» сообщает, что на матче с «Витязем» тоже можно будет сделать доброе дело – принести корм или лекарства для животных из приюта.