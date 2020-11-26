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Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?

26.11.2020 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В продолжение темы. Пресс-служба минского «Динамо» опубликовала видео необычной тренировки команды перед матчем с «Витязем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?

Хоккеисты вышли на лед вместе со своими собаками.

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?

Даже тренерский штаб в лицах Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского взял с собой на тренировку четвероногих питомцев. 

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?

Недавно хоккеисты приняли участие и в фотосессии с бездомными животными. Такая акция была приурочена ко Всемирному дню домашних животных.

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?

Сайт минского «Динамо» сообщает, что на матче с «Витязем» тоже можно будет сделать доброе дело – принести корм или лекарства для животных из приюта.  

Люди в материале: Крэйг Вудкрофт, Михаил Грабовский

 
 
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Новости Беларуси. В продолжение темы. Пресс-служба минского «Динамо» опубликовала видео необычной тренировки команды перед матчем с «Витязем», сообщили в...
 
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