Коктыш о визите Лаврова: главные итоги увидим на встрече президентов 2 декабря

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Коктыш: результаты мы увидим на встрече глав Беларуси и России 2 декабря

Внимание СМИ и экспертов приковано к визиту Главы МИД России Сергея Лаврова в белорусскую столицу, где его в четверг принял президент Александр Лукашенко. Стоит ли в ближайшее время ожидать активизации белорусско-российских отношений и реальных интеграционных решений? На этот вопрос ответил известный политический эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Главные результаты мы увидим на встрече глав Беларуси и России 2 декабря. Вопросы углубления интеграции и белорусской конституционной реформы сейчас находятся в стадии обсуждения сторон. Говоря о сегодняшней ситуации, можно констатировать победу белорусского государства "на земле", но это не победа идеологическая, ее нет и у протеста, так как протест оперирует не идеологией, а мифологией", - отметил эксперт.

Комментарий известного российского политического эксперта Кирилла Коктыша слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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