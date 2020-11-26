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Коктыш о визите Лаврова: главные итоги увидим на встрече президентов 2 декабря
26.11.2020 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Внимание СМИ и экспертов приковано к визиту Главы МИД России Сергея Лаврова в белорусскую столицу, где его в четверг принял президент Александр Лукашенко. Стоит ли в ближайшее время ожидать активизации белорусско-российских отношений и реальных интеграционных решений? На этот вопрос ответил известный политический эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
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"Главные результаты мы увидим на встрече глав Беларуси и России 2 декабря. Вопросы углубления интеграции и белорусской конституционной реформы сейчас находятся в стадии обсуждения сторон. Говоря о сегодняшней ситуации, можно констатировать победу белорусского государства "на земле", но это не победа идеологическая, ее нет и у протеста, так как протест оперирует не идеологией, а мифологией", - отметил эксперт.
Комментарий известного российского политического эксперта Кирилла Коктыша слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О текущей ситуации и белорусско-российских отношениях рассуждает известный российский политический эксперт Кирилл Коктыш.
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