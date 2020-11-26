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Опубликовано видео пуска ракеты "Циркон" с борта "Адмирала Горшкова"

26.11.2020 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Действия происходили в Белом море – а мишень находилась в Баренцевом, передает Минобороны РФ. Ракета попала в цель, пролетев 450 километров, а скорость ее полета превысила 8 махов – это около 10 тысяч километров в час.

Пресс-служба Минобороны РФ
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"Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе – ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", - говорится в сообщении военного ведомства.

Пуск ракеты был произведен в рамках испытаний новых видов оружия.

"Адмирал Горшков" – один из самых современных боевых кораблей российского Северного флота России. Фрегат может бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наземным объектам.

Фрегат ранее уже участвовал в испытаниях "Циркона" – первый выстрел ракетой с борта корабля был сделан в октябре этого года.

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Головной российский фрегат "Адмирал Горшков" осуществил выстрел гиперзвуковой ракетой "Циркон". Смотрите на видео, как испытывали новое российское оружие.
 
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