Источник материала: Sputnik Беларусь

Действия происходили в Белом море – а мишень находилась в Баренцевом, передает Минобороны РФ. Ракета попала в цель, пролетев 450 километров, а скорость ее полета превысила 8 махов – это около 10 тысяч километров в час.

"Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе – ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", - говорится в сообщении военного ведомства.

Пуск ракеты был произведен в рамках испытаний новых видов оружия.

"Адмирал Горшков" – один из самых современных боевых кораблей российского Северного флота России. Фрегат может бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наземным объектам.

Фрегат ранее уже участвовал в испытаниях "Циркона" – первый выстрел ракетой с борта корабля был сделан в октябре этого года.

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