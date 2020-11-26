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«МАЗ-СПОРТавто» выставит на «Дакар-2021» только два экипажа

26.11.2020 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в мировом ралли-рейде «Дакар-2021». Два спортивных автомобиля сегодня отправились на лафетах из Минска, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

«МАЗ-СПОРТавто» выставит на «Дакар-2021» только два экипажа

В боевые экипажи вошли пилоты Сергей Вязович и Алексей Вишневский, штурманы Павел Гаранин и Максим Новиков, а также механики Антон Запорощенко и Сергей Сачук.

«На «Дакар-2021» сильно повлияла эпидемиологическая ситуация в мире. Многие команды, в том числе и белорусская, сократили число экипажей, некоторые — пропустят соревнование. То, что нам удалось подготовиться к гонке и принять в ней участие, — большая заслуга команды, завода и наших болельщиков, которые в нас верят. Гонщики и техника готовы к серьезной борьбе и испытаниям на выносливость», — отмечают в команде «МАЗ-СПОРТавто».

Известный марафон второй раз примет Саудовская Аравия. Последний ралли-рейд завершился еще до пандемии, однако с тех пор остальные крупные соревнования были отменены. «Дакар-2021» стал приятным исключением.

Гонка стартует 3 января в Джидде и завершится там же 15 января. Спортсменов ожидает 12 этапов с днем отдыха в Хаиле. Из-за карантина пришлось отказаться от планов привести караваны в Египет и Иорданию. Маршрут ралли-рейда станет компактнее и пройдет в северо-западной части Саудовской Аравии.

Спортивные МАЗы доставят в порт Марселя, где в начале декабря погрузят на паром. Из-за пандемии в Европе предварительные технические проверки отменены, а обязательные пройдут уже на Аравийском полуострове.

«МАЗ-СПОРТавто» выставит на «Дакар-2021» только два экипажа

«МАЗ-СПОРТавто» выставит на «Дакар-2021» только два экипажа

В этом году на «Дакаре» будут соревноваться два белорусских капотника. Больше половины их узлов и агрегатов произведены на предприятиях холдинга «Белавтомаз».

Основным соперником белорусов станет «КАМАЗ-мастер». Действующий чемпион по традиции представит четыре экипажа. Однако «Дакар» пропустит команда Team De Rooy, которая, как и «МАЗ-СПОРТавто», входит в число фаворитов ралли-рейдов.

Ранее мазовская команда дважды становилась призером «Дакара». Так, в 2018 году белорусы привезли в Минск «серебро», а в 2020 году вошли в первую тройку.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в мировом ралли-рейде «Дакар-2021». Два спортивных автомобиля сегодня отправились на лафетах из Минска, рассказали в...
 
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