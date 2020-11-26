18-й Минский форум пройдет в онлайн-формате и с участием Светланы Тихановской

Очередной 18-й Минский форум пройдет 2—3 декабря с заявленной темой «Беларусь на разломе», сообщает пресс-служба Немецко-белорусского общества, которое является организатором встречи.



Открытие 17-го Минского форума, 4 декабря 2019 г. Фото: dw.com.

Впервые форум будет проходить в онлайн-формате. Трансляции будут вестись из Минска, Берлина, Вильнюса, Варшавы и Киева.

Среди участников дискуссий заявлены экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, член президиума Координационного совета Павел Латушко, историк Тимоти Снайдер.

В ходе форума планируется обсудить пути выхода Беларуси из политического кризиса, дальнейшие перспективы демократического и экономического развития страны и ее отношений с соседями.

«На Минском форуме этого года и в этот важный исторический момент для Беларуси мы призываем к прекращению насилия и освобождению всех политических заключенных. Мы считаем, что стране нужен открытый диалог о собственном политическом будущем. Форум этого года стремится внести свой вклад в этот процесс», — сказал председатель Немецко-белорусского общества Маркус Мекель.

Минский форум впервые прошел в 1997 году. В нем принимали участие политики, дипломаты, общественные активисты из Беларуси, Германии и других европейских стран.

В 2011 году форум был отменен. В заявлении Немецко-белорусского общества говорилось, что данное решение было принято из-за «внутриполитических событий в Беларуси после президентских выборов 19 декабря 2010 года».

«Арестовав кандидатов в президенты и других политически активных граждан, белорусское правительство тем самым отказалось от улучшения отношений с Европейским союзом и входящими в него странами и покинуло общую площадку для диалога. Проведение Минского форума в том формате, который наряду с диалогом представителей гражданского общества и бизнеса предполагает обмен мнениями политических деятелей Германии и других стран ЕС с представителями политической элиты Беларуси, в настоящее время невозможно», — заявил тогда председатель Минского форума Райнер Линднер.

Проведение форума возобновилось в 2016 году. «Нам было важно, чтобы Минский форум продолжил свою работу именно сейчас, когда мы наблюдаем новые вызовы во внешней политике и вопросах безопасности в Европе и одновременно сближение между Беларусью и Евросоюзом», — сказал тогда Линднер.

Организаторами Минского форума выступают Немецко-белорусское общество, фонд Конрада Аденауэра, фонд Фридриха Эберта, фонд Генриха Бёлля, фонд сотрудничества Германии и Польши, а также Белорусский институт стратегических исследований.