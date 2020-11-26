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В Минской области уже есть случаи сезонного травматизма. Что делать, чтобы не стать жертвой гололёда?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые жертвы гололеда. В Минской области уже зарегистрированы случаи сезонного травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Медики напоминают, что при минусовых температурах надо быть особенно внимательными.
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Скользкие дороги могут стать причиной вывиха или перелома. Поэтому необходимо соблюдать простые правила: носите обувь по сезону, выбирайте известную дорогу и очень осторожно ходите с наступлением темноты, когда лед можно просто не заметить. Скользкий зимний сезон наиболее опасен для пенсионеров и детей.
Никита Жартун, врач Стародорожской центральной районной больницы:
Вторая травма по частоте – это когда уже более взрослый ребенок падает и инстинктивно опирается на руки. И тогда чаще всего получает перелом руки или плеча, или предплечья.
В 2020 году в Стародорожскую больницу с сезонными травмами обратились 19 человек, из них двое детей.
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В Минской области уже есть случаи сезонного травматизма. Что делать, чтобы не стать жертвой гололёда?
Новости Беларуси. Первые жертвы гололеда. В Минской области уже зарегистрированы случаи сезонного травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Медики...
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