Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G представлен официально. Цена - от 240 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9 Pro 5G. Аппарат отличается относительно невысокой ценой и мощным «железом». Об этом пишет издание Android Authority .





Устройство базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 750G, а также включает 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Постоянного хранилища — 128 или 256 ГБ. В активе модем для работы в 5G-сетях. Диагональ экрана — 6,67 дюйма, разрешение — Full HD+, частота обновления — 120 Гц. Фронтальная камера размещена в центре панели, ее разрешение — 16 Мп.

Основная камера на задней стороне гаджета включает несколько модулей. Основной — на 108 Мп (Samsung Isocell HM2). Есть также фотомодули на 8 Мп («ширик»), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина кадра). Емкость встроенного аккумулятора — 4820 мАч, в активе поддержка 33-ваттной ускоренной зарядки. Операционная система — Android 10, оболочка — MIUI 12.





Устройство начнет продаваться в Китае в начале декабря по цене от 240 до 305 долларов в зависимости от объема памяти. О планах по выводу гаджета на рынки других стран пока не заявляется.

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