«Для нас важно, чтобы правда была обнародована». Сестра Романа Бондаренко о прослушке звонков и уголовном деле на врача и журналиста

Источник материала: Onliner

Общественный резонанс вокруг смерти Романа Бондаренко не утихает уже две недели. С разных сторон летят новые подробности, телефонные звонки и даются разные оценки. Пока нет только одного: уголовного дела по факту убийства человека, до сих пор ведется расследование. Зато силовые структуры уже завели дело за разглашение врачебной тайны и заключили под стражу врача БСМП Артема Сорокина и журналистку Tut.by Катерину Борисевич. Рассмаковать во всех красках историю с гибелью Бондаренко вчера успели и по гостелевидению: после этого семья погибшего подала заявление из-за прослушки телефонов. Ольга Кучеренко, сестра умершего, рассказала Onliner, что сейчас происходит в семье и вокруг нее.

Мы задали Ольге вопросы о том, как семью информируют о ходе следственных действий, что родственники Романа думают о прослушке и публикации телефонных разговоров, а также как относятся к опубликованию данных о состоянии здоровья Бондаренко сразу после его смерти.

Как семья относится к прослушке личных разговоров и их публикации госорганами и СМИ?

Сегодня днем семья подала в Центральное РУВД заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 28 Конституции Республики Беларусь («Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство»), по ст. 18 Закона об информации и информатизации, защите информации («Информация о частной жизни физического лица и персональные данные») и по ст. 9 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека «Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, на неприкосновенность жилища и тайну переписки. Не должно быть никакого вмешательства со стороны государственных органов в пользовании этим правом, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и которое необходимо в демократическом обществе в интересах государственной и общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц»).

— Это заявление мы решили написать после вчерашнего сюжета СТВ, — уточнила сестра погибшего.

Как вдова Романа отреагировала на отрезок из ее разговора в этом сюжете?

— Я с ней недавно поговорила по этому поводу, чтобы понять контекст разговора. Она сказала, что в данном разговоре имела в виду совсем другое, нежели то, как было представлено в сюжете. Она имела в виду, что переживает, чтобы на прощании с Ромой со стороны силовых структур не произошло никаких задержаний, чтоб никого не побили — ведь она понимала, что придет много людей. Она больше переживала, чтобы не было никакого насилия, чтоб не появились водометы и другое. Это она и назвала «цирком». Должно было состояться прощание с Ромой, и ее голова болит об одном — что надо проститься с мужем, а она должна переживать за то, чтобы не приехали бусики или патрульные машины и не начались задержания людей, которые захотят прийти проститься, — объяснила Ольга. — Ситуация нестандартная, и она (вдова Бондаренко. — Прим. Onliner) не могла отключить эмоции (тем более разговор был с общим другом семьи), поэтому там была нецензурная лексика. Конечно, это было немного некрасиво переиначено.





Как семью информируют о ходе следствия?

— Нас минимально информируют о ходе процесса, но пока что уголовного дела не возбуждено, потому что нет оснований. Они ведут сбор информации и какие-то другие работы, но пока непонятно. Каждый день нам никто не звонит и не говорит, но дело в том, что после того, как Генпрокуратура опубликовала телефонные звонки Елены Сергеевны (мамы Романа. — Прим. Onliner) и датировала его не той датой, когда они были совершены, и говоря о том, что она не собирается забирать тело, она на неизвестные номера перестала отвечать. Чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации, когда записывают звонки и выставляют ее некрасивым образом, — Ольга говорит, что от госорганов приходят уведомления по почте с ответами, которые «не содержат ничего глобального».

Например, поступают ответы на вопросы о похоронах, которые уже прошли. Также семью информируют, что «ведутся работы» в рамках следствия.

Как семья реагирует на постоянное обсуждение темы о наличии в крови и моче Романа алкоголя?

Ольга уверена, что этот вопрос уже должен быть закрыт, потому что официальный документ, который был выдан доктором СМИ, есть и он говорит, что в крови Романа было 0% этанола.

— Поэтому я считаю, что мусоленье этой темы бессмысленно. Да и зачем постоянно доказывать, был алкоголь или нет? Если даже абстрагироваться от истории Ромы, взять какого-нибудь другого человека: ну вышел бы он во двор в пьяном виде — это что, дает право убивать человека? Может, он идет с дня рождения или еще откуда. А в Ромином случае я вообще не понимаю, зачем все это поднимать: есть факт, документально доказано, что у него нету этанола в крови — о чем можно еще говорить? Мне кажется, это вообще несерьезно со стороны уполномоченных высоких органов — это все поднимать и мусолить. Вообще, разговор должен быть не об этом, они должны отвечать на совершенно другие вопросы, а не говорить о том, есть алкоголь или нет. Человека убили, нужно расследовать убийство и возбуждать уголовное дело, — считает Ольга.





Что в семье Бондаренко думают об уголовном деле против врача БСМП и журналистки Tut.by?

Сестра Романа говорит, что по этому делу семью не опрашивали и никуда не вызывали. Информацию об этом деле она узнает из СМИ.

— Мы не оскорблены тем, что доктор передал информацию журналисту и она была опубликована, потому что этот документ никак не порочит имя Ромы. Когда тетя Лена (мать погибшего) была в больнице — тогда Рома еще был в коме — она сама фотографировала эти документы и сказала, что она не против того, что это будет обнародовано кем угодно. Она удивлена, что этих людей привлекают к каким-то уголовным делам, — сказала Ольга.

Она повторила, что семья не против, чтобы этот документ публиковался в СМИ, мама Романа даже сама отправила его в редакции разных медиа, в том числе и Tut.by.

— Для нас важно, чтобы правда была обнародована. Мы точно знаем, что Рома не был пьян, и не хотим, чтобы это было представлено в каком-то другом свете, — подытожила сестра Романа.