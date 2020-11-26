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«На первом месте всегда жилищные вопросы». Дмитрий Крутой провёл личный приём граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 ноября жилищный и земельный вопросы стали основными на личном приеме граждан у замглавы Администрации Президента Дмитрия Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, за помощью обратились три жительницы Борисовского района. Они стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Двое из них воспитывают детей-инвалидов, третья с семьей прожила более 10 лет в общежитии.
Женщины получили направления в кооператив, платили взносы и рассчитывали на субсидии, но получили отказ. Более того, появилась угроза, что кооператив расформируют. При этом дом уже строится.
По просьбе Администрации Президента сейчас к ситуации подключится Комитет госконтроля. Обратившимся предложат возможные варианты выхода из этой ситуации. А вообще, все прозвучавшие на встрече вопросы взяты на контроль.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента:
Все знают, что сейчас формируются прогнозные документы по развитию страны на следующие пять лет, определяются приоритеты, бюджеты, государственные программы. Каждый хочет заранее знать, на что можно рассчитывать и какие инициативы можно внести. Мы, конечно, это приветствуем.
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Новости Беларуси. 26 ноября жилищный и земельный вопросы стали основными на личном приеме граждан у замглавы Администрации Президента Дмитрия Крутого, сообщили в...
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