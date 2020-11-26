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«Каждого человека надо внимательно выслушать». Анатолий Исаченко провёл выездной приём граждан в Столбцовском районе

26.11.2020 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Личные встречи с белорусами продолжает верхняя палата парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В проблемы жителей Минской области 26 ноября углубился Анатолий Исаченко.

Выездной прием граждан заместитель председателя Совета Республики провел в Столбцовском районе.

«Каждого человека надо внимательно выслушать». Анатолий Исаченко провёл выездной приём граждан в Столбцовском районе

Чтобы задать волнующие вопросы, местные жители записались на встречу заранее. В основном, обращения к вице-спикеру верхней палаты касались коммунальных пробелов. Содействия попросили в ремонте дорог и благоустройстве населенных пунктов.

«Каждого человека надо внимательно выслушать». Анатолий Исаченко провёл выездной приём граждан в Столбцовском районе

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вникаешь, разбираешься, что-то советуешь человеку. Сказать, что все можно решить сразу, наверное, неправильно. Каждого человека надо внимательно выслушать и постараться ему помочь.

Я считаю более разумным, более целесообразным выезжать именно на место, где можно выслушать гражданина. И не только выслушать, но вместе с ним проехать по его обращению, посмотреть на месте и по возможности решить то обращение, с которым он пришел. Ведь в основе нашей работы прежде всего забота о наших людях.

«Каждого человека надо внимательно выслушать». Анатолий Исаченко провёл выездной приём граждан в Столбцовском районе

Так, чтобы разобраться с жалобой местных на некачественную питьевую воду, Анатолий Исаченко выехал на место. Специалисты провели необходимые анализы на станции обезжелезивания и пообещали ликвидировать неполадки к 1 декабря. Оперативно решить оставшиеся вопросы поручено местным властям.

Люди в материале: Анатолий Исаченко

 
 
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Новости Беларуси. Личные встречи с белорусами продолжает верхняя палата парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В проблемы жителей Минской...
 
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