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«Каждого человека надо внимательно выслушать». Анатолий Исаченко провёл выездной приём граждан в Столбцовском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Личные встречи с белорусами продолжает верхняя палата парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В проблемы жителей Минской области 26 ноября углубился Анатолий Исаченко.
Чтобы задать волнующие вопросы, местные жители записались на встречу заранее. В основном, обращения к вице-спикеру верхней палаты касались коммунальных пробелов. Содействия попросили в ремонте дорог и благоустройстве населенных пунктов.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я считаю более разумным, более целесообразным выезжать именно на место, где можно выслушать гражданина. И не только выслушать, но вместе с ним проехать по его обращению, посмотреть на месте и по возможности решить то обращение, с которым он пришел. Ведь в основе нашей работы прежде всего забота о наших людях.
Так, чтобы разобраться с жалобой местных на некачественную питьевую воду, Анатолий Исаченко выехал на место. Специалисты провели необходимые анализы на станции обезжелезивания и пообещали ликвидировать неполадки к 1 декабря. Оперативно решить оставшиеся вопросы поручено местным властям.
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«Каждого человека надо внимательно выслушать». Анатолий Исаченко провёл выездной приём граждан в Столбцовском районе
Новости Беларуси. Личные встречи с белорусами продолжает верхняя палата парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В проблемы жителей Минской...
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