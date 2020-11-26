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Минчанин ножом убил племянницу и ранил ее знакомого. Возбуждено уголовное дело

26.11.2020 18:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанин ножом убил племянницу и ранил ее знакомого. Возбуждено уголовное дело

Столичные правоохранители задержали жителя Минска, обвиняемого в убийстве своей племянницы и нанесении травм ее знакомому. Об этом сообщают в МВД.

В одной из минских квартир в Чижовке ночью 22 ноября произошла поножовщина. 51-летний хозяин и проживающая с ним совместно племянница поссорились, отчего мужчина схватился за нож. Женщина погибла на месте от нескольких ножевых ранений. Свидетелем произошедшего был знакомый погибшей – его с раной в животе экстренно доставили в больницу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за убийство. Сообщается, что ранее минчанин уже был судим за кражи.


Видео МВД

Фото pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Столичные правоохранители задержали жителя Минска, обвиняемого в убийстве своей племянницы и нанесении травм ее знакомому. Об этом сообщают в МВД. В одной из...
 
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