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Академии наук передали восстановленный Туровский крест XII-XIII века

26.11.2020 18:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Академии наук передали восстановленный Туровский крест XII-XIII века

Духовные основы общества и культурное наследие страны обсуждают в Минске – здесь уже в шестой раз открылись Рождественские чтения. В этом году они посвящены 550-летию явления Жировичской иконы Божией Матери, 500-летию Жировичского монастыря.


Знаковым событием церемонии открытия стала передача копии креста Туровской епархии XII-XIII веков. Он был погребен под обломками землетрясения, которое разрушило собор. Первые сведения о нём появились в 60-х годах прошлого века. Элементы обнаружили белорусские археологи. Теперь же его воссоздали таким, какой он был – кипарисовое основание, драгоценные материалы и ручная работа. Сделали в двух экземплярах. Один будет храниться в Турове, а его копия – в Минске, в одном из музеев Академии наук.  

В крест, который будет храниться в Турове, вложена частица Креста Господня – это дар митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, а также частицы мощей святителя Николая и апостола Андрея Первозванного. Работы над копиями велись три года.

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Теги: Минск
 
 
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Духовные основы общества и культурное наследие страны обсуждают в Минске – здесь уже в шестой раз открылись Рождественские чтения. В этом году они посвящены...
 
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