Белорусские спортсмены подписывают обращение к общественности и международному сообществу

Источник материала: ОНТ

Спорт должен оставаться вне политики. Об этом говорят прославленные белорусские спортсмены. Все они подписывают обращение к общественности и международному сообществу.

Это письмо – ответ тем, кто призывает оказывать давление на НОК Беларуси. Белорусские спортсмены – за мир и спокойствие. И они хотят выступать на Олимпиаде под своим флагом и гимном. Сегодня под обращением подписался Антон Кушнир – олимпийский чемпион Сочи. А также призёр чемпионатов мира и Европы по борьбе Василиса Марзалюк, олимпийский чемпион Николай Алёхин. Это люди, которые по- настоящему защищали спортивную честь страны и продолжают это делать. К сожалению, сейчас, за пределами спортивных арен.

К акции присоединятся и другие известные спортсмены, члены национальных сборных, представители игровых видов спорта. Оставить свою подпись можно в центрах олимпийской подготовки, а также штаб-квартире НОК Беларуси.

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