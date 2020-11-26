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Болельщики не смогут попасть на матч. Деньги за билеты вернут
Источник материала: Партизан
Поединок 30-го тура чемпионата Беларуси-2020 между столичным «Динамо» и БАТЭ пройдет при пустых трибунах.
Об этом
Матч состоится 28 ноября и пройдет на минском стадионе «Динамо».
Причины недопуска зрителей на важнейшее противостояние — непростая эпидемиологическая ситуация и рекомендации местных органов власти.
Тем, кто уже купил билеты, деньги вернут. Как это сделать, можно узнать по
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Поединок 30-го тура чемпионата Беларуси-2020 между столичным «Динамо» и БАТЭ пройдет при пустых трибунах.
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