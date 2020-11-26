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Мать Романа Бондаренко требует возбудить дело за прослушку и наказать Азаренка

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Елена Бондаренко подала заявление о возбуждении уголовного дела по поводу прослушки ее телефонных разговоров и их использования в скандальном сюжете Григория Азаренка на СТВ.

Мать Романа Бондаренко требует возбудить дело за прослушку и наказать Азаренка

Фото заявления опубликовано в телеграм-канале #МотолькоПомоги.

Мать Романа Бондаренко требует возбудить дело за прослушку и наказать Азаренка

Мать Романа Бондаренко просит возбудить уголовное дело по ст. 179 (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни), ст. 203 (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений) УК по факту негласного ведения записи ее телефонных и других переговоров, а также по факту распространения указанной информации.

Елена Бондаренко просит привлечь к уголовной ответственности пропагандиста Григория Азаренка и иных неизвестных ей лиц. Также просит установить, кто и с чьего разрешения осуществлял негласную запись ее разговоров и кто и на каком основании их передал Азаренку.

Напомним, что 20 ноября Александр Лукашенко обещал рассказать об обстоятельствах смерти Романа Бондаренко на этой неделе, но до сих пор этого не сделал.

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Пропагандиста просит привлечь к уголовной ответственности.
 
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