|
Белорусские студенты призвали продолжать акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Белорусские студенты призвали продолжать акции протеста
Видеофакт.
Telegram-канал
«Мы, Студенческая инициативная группа, представители стачкомов и инициативных групп 15 университетов, несмотря на уголовное преследование, — не сдаёмся и продолжаем свою деятельность.
За предыдущие 2 недели из-за той или иной формы преследования более 20 человек было вынуждено бежать в Украину и другие страны.
Но даже в изгнании мы остаёмся едины: Студенческая инициативная группа вместе с Задзіночаннем беларускіх студэнтаў призывает студентов не прекращать акции, а власть — незамедлительно отпустить невиновных студентов и прекратить все дела в отношении нас», — говорится в обращении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)