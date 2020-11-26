Источник материала: Хартия'97

В Кыргызстане хотят отказаться от русского языка 8 26.11.2020, 18:17

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В новой Конституции предложили оставить только один государственный язык.

В рамках конституционной реформы в Кыргызстане, которую инициировали после смены власти, могут лишить русский язык статуса официального.

Как сообщает 24.kg , с соответствующим предложением виступил общественный деятель Садирдин Торалиев.

Выступая на конституционном совещании 26 ноября, он призвал защитить кыргызский язык, потому что молодежь постепенно перестает на нем говорить.

"Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть", — сказал Торалиев.

Деятель призвал развивать кыргызский язык, чтобы в будущем не потерять его.

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