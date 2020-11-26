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NASA опубликовало видео полета над Юпитером

26.11.2020 18:53 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

NASA опубликовало видео полета над Юпитером

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  • 26.11.2020, 17:59
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NASA опубликовало видео полета над Юпитером
фото: nasa

Межпланетная станция «Юнона» наблюдает за планетой с 2016 года.

Чтобы добраться до самой крупной планеты нашей системы аппарату потребовалось пять лет, но это того стоило! Именно «Юнона» подарила человечеству так много потрясающих и завораживающих кадров Юпитера, а теперь NASA поделилось видео, при просмотре которого ощущаешь себя пассажиром межпланетного рейса, пишет «Популярная механика».

Пока границы между странами закрыты, NASA предлагает отправиться в межпланетное путешествие!

В своем пресс-релизе NASA уточняет, что видео создано из 41 отдельного изображения, сделанного аппаратом. Оно создано специально для того, чтобы человек мог понять, как бы выглядел полет над Юпитером, если бы пассажир находился на самой «Юноне», которая подошла на максимально близкое расстояние к планете в 3400 километров.

На такое близкое расстояние аппарат подошел во время своего последнего облета планеты 2 июня 2020 года. В этот момент мощная гравитация Юпитера разогнала космический корабль до огромной скорости —209 000 километров в час относительно планеты.

Целью миссии «Юноны» является изучение гравитационного и магнитного полей Юпитера и проверка гипотезы о наличии твердого ядра у планеты. Эта межпланетная станция стала вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера, после «Галилео», который работал рядом с газовым гигантом с 1995 по 2003 год.

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Межпланетная станция «Юнона» наблюдает за планетой с 2016 года.
 
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