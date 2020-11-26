Источник материала: Хартия'97

The Washington Post: Джо Байдену понадобится новая стратегия в отношении Китая 3 26.11.2020, 17:58

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Пекин уже не тот, как во времена Барака Обама.

Новая команда победителя выборов президента США демократа Джо Байдена обещает быть профессиональной, ведь ее представители имеют многолетний опыт в политических делах. Однако, возникает вопрос, поможет ли этот опыт команде демократа отвечать на вызовы со стороны все более решительного Китая. Возможно, Байден решит сотрудничать с Китаем, а не вступать в конфликт. Однако, недавние угрозы со стороны Пекина в адрес давнего американского союзника - Австралии, свидетельствуют о том, что поведение Китая значительно опаснее. Со статьей издания The Washington Post знакомит сайт «Зеркало недели. Украина» .

На прошлой неделе посольство Китая в Австралии обнародовало перечень из 14 жалоб. Заявив, что "Китай в ярости", китайские дипломаты огласили множество критических замечаний в адрес Австралии по многим вопросам, начиная от решения страны запретить китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei участвовать в развитии сети 5G, заканчивая "антагонистическими" сообщениями о Китае в австралийских СМИ. Иными словами, Китай угрожал «экономической расправой» над свободной страной за то, что она вела себя как свободная страна. Даже цифра "14" в списке жалоб Китая проявляет серьезность угроз. Несмотря на то, что число 13 в США считают несчастливым, любое число, которое включает "четыре", считается неудачным в Китае.

Конечно, никто не думает, что Китай осуществит военное нападение на Австралию, но экономическая война также является большой угрозой. Китай покупает почти треть экспорта Австралии. Поскольку экспорт составляет около 20% австралийского валового внутреннего продукта, это означает, что правительство Китая может сократить 7% экономики Австралии. Но экспорт, это еще не все рычаги влияния Китая, поскольку страна является источником туристов, студентов и прямых инвестиций, которые влияют на другие отрасли австралийской экономики. Если Китай по-настоящему разозлится, Австралия рискует стать жертвой реального экономического конфликта.

Китай также проявлял агрессию и к другим близким союзникам США. Пекин угрожал безопасности канадских предприятий после того, как правительство Канады раскритиковало жестокие действия коммунистической власти относительно демократических свобод в Гонконге. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн также присоединилась к критике касательно агрессивной политики Китая в Гонконге. Новая Зеландия тоже имеет значительные экономические связи с Китаем, который является вторым по величине торговым партнером островного государства.

Чем больше Китай использует свою экономику как рычаг влияния для реализации общих целей внешней политики, тем больше демократических государств рискуют пострадать.

Почти все американские демократические союзники уязвимы к китайскому экономическому влиянию. Это означает, что Джо Байдену будет трудно создать единый союзный фронт против Китая.

Двадцать лет назад типичной реакцией США было бы предлагать своим союзникам американские рынки в качестве компенсации за потерянные китайские рынки, но это уже не слишком эффективный вариант. Американцы в последнее время не столь равномерно процветают, чтобы согласиться косвенно субсидировать экономику еще и стран союзников. Это означает, что команде Байдена нужно будет искать другую действенную стратегию, чтобы построить эффективный «антикитайский альянс».

Западные компании уже не просто используют Китай как производственную базу для экспорта товаров обратно на Запад. Потребители в Китае сейчас достаточно богаты, чтобы западные компании продавали свои товары непосредственно им. Мировая экономическая война неизбежно навредит бизнесу, который процветает в этой деятельности. Понадобятся десятилетия, чтобы страны смогли отказаться от китайского экономического влияния.

Китай сейчас чувствует себя достаточно сильным, чтобы угрожать союзникам США. Современный Китай - это уже не та страна, с которой имел дело бывший американский президент Барак Обама. Осознать эту реальность и решить, что с ней делать дальше, является крупнейшим и самым сложным заданием, с которым столкнется внешнеполитическая команда Байдена, резюмирует издание.

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