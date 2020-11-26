Лукашенко: Российско-белорусские отношения должны развиваться интенсивнее

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. И это должно выражаться не в тезисах, а иметь практическое применение. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает «МИР 24».

Президент отметил, что встречи с российской дипломатией всегда продуктивны для страны и для внешней политики Беларуси. Во время переговоров стороны обсудили также взаимодействие с Евросоюзом, внешнюю политику США в отношении Союзного государства. Лукашенко напомнил, что современный мир ставит перед странами много вызовов и преодолевать их проще и эффективнее совместно.

«Просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения», – указал белорусский лидер.

«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства», – отметил министр иностранных дел РФ.