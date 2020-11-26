Парламент Армении отказался отменять военное положение в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Внеочередное заседание парламента Армении состоялось в четверг, на нем рассмотрели опрос о возможности отмены военного положения.

Военное положение в стране объявили 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе, оно сохраняется уже два месяца.

Отменить военное положение предложили фракции оппозиции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения", правящая фракция "Мой шаг" выступила против. В итоге голоса распределились следующим образом: за проголосовали 36 депутатов, против – 56, двое воздержались.

Аргументы за и против

По оценке члена фракции "Светлая Армения" Геворга Горгисяна, обстоятельства, послужившие основанием для объявления военного положения, в стране уже отсутствуют, ситуация изменилась. Однако ряд ограничений, которые предусматривает правовой режим в таких случаях, по-прежнему сохраняется – в частности касающиеся основ демократии, свободы слова, собраний, забастовок, свободного передвижения граждан. Горгисян отметил, что это создает и экономические проблемы.

В свою очередь Шаки Исаян, представляющая фракцию "Процветающая Армения" заявила, что следующим шагом в случае отмены военного положения должна стать процедура импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

Согласно заявлению начальникн организационно-мобилизационного управления генштаба ВС Альбертн Багдасарянн, вооруженные силы не возражают против отмены военного положения, однако есть необходимость в решениях, регулирующих охрану границ. По его словам, в новых условиях появилась необходимость "охраны дополнительных территорий, речь идет о примерно 520 километрах". Кроме того, в случае отмены военного положения он предложил принять решение о трехмесячных сборах после поэтапной демобилизации.

Замминистра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что сохранение режима военного положения нужно для распределения гуманитарной помощи и организации лечения военнослужащих. Генеральный секретарь минобороны Артур Саркисян призвал воздержаться от отмены военного положения до решения всех существующих проблем.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.